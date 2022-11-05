台北市長辯論會誰加分？呱吉揭心得 黃珊珊這建議網笑翻
台北市長選舉辯論會於今（5）日下午2點在TICC台北國際會議中心登場，這是本次台北市長選戰唯一的一場民辦電視辯論會。3位市長候選人，國民黨籍的蔣萬安、民進黨籍的陳時中、無黨籍的黃珊珊，紛紛使盡渾身解數，暢談己見互相詰問。而在辯論會結束後，候選人的表現如何也成為討論焦點。對此，台北市網紅議員「呱吉」邱威傑分享個人對辯論會的心得，逐一點評3人表現，引發熱議。
邱威傑在臉書發文表示自己的台北市長辯論心得，認為「陳時中：實問虛答比例太高，演說技巧不佳；蔣萬安：表現穩健但華而不實，許多放福利型的政見根本沒考慮合理性，見解淺薄（例如台北市人口問題）；黃珊珊：該開除化妝師了」。
邱威傑對陳時中與蔣萬安都有提出實質批評，但對黃珊珊卻是搞笑的只講了開除化妝師，讓網友紛紛在底下留言回覆說，「如果只有化妝問題，那就贏了」、「33盡力了，你也很盡力，才能找到她在這場辯論會唯一的缺點」、「33的化妝師是看門大爺找的嗎」、「看來呱吉回歸柯家軍了」、「今天珊珊真的講得最好，但今天的妝超老，打光讓法令紋更深，真的不行」。
另外也有許多關注辯論會的網友認為，「一個好像還在開下午的記者會，一個很努力地在質詢，一個給予真正的施政報告，算是各司其職」、「我懷疑你在操作棄保，但我苦無證據」、「是不是該來懷念一下陳水扁的辯論」。
今天特別穿著一身白，黃珊珊在辯論開始前表示，自己的相關照片以及主視覺，使用的都是白色，也是她的參選訴求。至於是否有配戴「幸運物」？黃珊珊則說沒有特別配戴，但這一路走來很多民眾送她一些小東西，「謝謝大家關心，所有朋友給我的東西，都是我的幸運物。」（編輯：倪浩軒）