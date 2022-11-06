唐寶寶忘帶錢「老闆咆哮怒報警」！炸物店遭1星負評狂轟
慢飛天使比起一般人更需要社會的包容與體諒！近日有唐寶寶到炸物攤點了40元食物，結帳發現身上錢不夠立即反應店家，老闆卻大聲咆哮並立即報警處理，事件遭披露後引發社會輿論發酵，民眾紛紛湧入店家Google地標評論留下1星負評，並留下評論痛批。
「今天發生了一件令人難過又生氣的事，幾經思考後，我們決定把這件事公開」唐寶寶的家長在臉書上沉痛發文，「整件事的原委是這樣的：孩子下車後想買一份炸物給阿公阿嬤吃，點餐後發現錢包忘了帶，他馬上跟老板說抱歉，他忘了帶錢，沒想到老板開始大聲咆哮，並且馬上打電話叫警察。」
後續警察到場便先通知家人，唐寶寶家長隨即抵達炸物店了解情況，卻沒想到老闆當面烙話「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢！」家長則困惑反問「難道你不能等他打電話給家人嗎？」老闆又回「我們很忙，哪有時間等！」
事件隨即在爆系社團引發輿論效應，許多網友衝到店家Google評論留下一星評價更留言「人性只值40元嗎」、「老闆真懂行銷，因為40元獲得高曝光度」、「第一次這麼憤怒，滿街都是滷味鹽酥雞，真的不差你這間友善店家」、「欺負弱勢」，評論已經超過2千多則，甚至還有人肉搜出老闆臉書，事件效應仍在不斷發酵。（編輯：潘毅）