唐寶寶忘帶錢「老闆咆哮怒報警」！炸物店遭1星負評狂轟

▲有唐寶寶到炸物攤點了40元食物，結帳發現身上錢不夠立即反應，店老闆卻「堅持報警」，事件遭披露後引發社會輿論發酵。（示意圖／取自photoAC）
▲有唐寶寶到炸物攤點了40元食物，結帳發現身上錢不夠立即反應，店老闆卻「堅持報警」，事件遭披露後引發社會輿論發酵。（示意圖／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-11-06 07:25:502022-11-06 08:00:00

慢飛天使比起一般人更需要社會的包容與體諒！近日有唐寶寶到炸物攤點了40元食物，結帳發現身上錢不夠立即反應店家，老闆卻大聲咆哮並立即報警處理，事件遭披露後引發社會輿論發酵，民眾紛紛湧入店家Google地標評論留下1星負評，並留下評論痛批。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「今天發生了一件令人難過又生氣的事，幾經思考後，我們決定把這件事公開」唐寶寶的家長在臉書上沉痛發文，「整件事的原委是這樣的：孩子下車後想買一份炸物給阿公阿嬤吃，點餐後發現錢包忘了帶，他馬上跟老板說抱歉，他忘了帶錢，沒想到老板開始大聲咆哮，並且馬上打電話叫警察。」

▲唐寶寶忘記帶錢老闆堅持報警，事件曝光後店家慘遭負評出征。（圖／翻攝網路）
▲唐寶寶忘記帶錢老闆堅持報警，事件曝光後店家慘遭負評出征。（圖／翻攝網路）
後續警察到場便先通知家人，唐寶寶家長隨即抵達炸物店了解情況，卻沒想到老闆當面烙話「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢！」家長則困惑反問「難道你不能等他打電話給家人嗎？」老闆又回「我們很忙，哪有時間等！」

▲有家長指控，某炸物店老闆因唐寶寶表示忘記帶錢，不等孩子打電話通知家人，就堅持報警處理。（圖／翻攝爆廢公社）
▲有家長指控，某炸物店老闆因唐寶寶表示忘記帶錢，不等孩子打電話通知家人，就堅持報警處理。（圖／翻攝爆廢公社）
事件隨即在爆系社團引發輿論效應，許多網友衝到店家Google評論留下一星評價更留言「人性只值40元嗎」、「老闆真懂行銷，因為40元獲得高曝光度」、「第一次這麼憤怒，滿街都是滷味鹽酥雞，真的不差你這間友善店家」、「欺負弱勢」，評論已經超過2千多則，甚至還有人肉搜出老闆臉書，事件效應仍在不斷發酵。（編輯：潘毅）

唐寶寶忘帶40元「炸物店報警」！老闆嗆：才不管他什麼症

曾聖光烏克蘭陣亡！生前見白磷彈轟炸　手榴彈畫笑臉減壓

深秋迎來轉機！專家曝4星座運勢大好　加薪、桃花樣樣來

宅男拚出400萬年薪！戀愛慘淪「行走ATM」：好女孩也這樣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀