報警抓唐寶寶？炸物店遭1星負評灌爆 公告「永久停業」
本月4日，新北市一名唐氏症寶寶，到炸物攤購買40元食物，點完餐才發現自己忘記帶錢包，當下立即向店家反應道歉，沒想到老闆卻大聲咆哮並連絡警方，更怒嗆「我才不管他是什麼症，東西炸好了就是要付錢！」事件爆發後，讓網友全氣炸，到店家Google地標評論紛紛留下1星負評，而店家也在今（6）日上午突然改為「永久停業」。
一名母親在臉書上發文，透露自己的孩子是唐氏症寶寶，當天想買炸物給阿公阿嬤吃，點餐後才發現忘記帶錢包，當下馬上向老闆道歉，未料老闆竟開始大聲咆哮，還打電話通知警方。
警方到場後，唐寶寶家長也趕抵現場了解狀況，不料老闆知道對方患有唐氏症後，竟還說「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢！」家長反問「難道你不能等他打電話給家人嗎？」老闆則回「我們很忙，哪有時間等！」
惡劣態度讓網友全氣炸，衝到店家Google評論留下一星評論，「第一次這麼憤怒，滿街都是滷味鹽酥雞，真的不差你這間友善店家」、「人性只值40元嗎」、「老闆真懂行銷，因為40元獲得高曝光度」、「欺負弱勢」，而店家被一星負評洗版後，今日上午突然將Google店面資訊改成「永久停業」，整起事件仍在發酵當中。
據警方表示，當下店家有打電話通報派出所但沒有報案，直到事件在臉書PO文曝光後，5日老闆才跑到警局，揚言要對PO文者提告妨害名譽（編輯：賴禹妡）