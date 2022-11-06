哈哈台遭爆「當地居民是臨演」疑造假！網挖徵人文：失望
YouTube頻道「Haha Tai哈哈台」相當熱門，因時常在上班時間街訪不同地區的閒人，再配上幽默後製而廣受觀眾歡迎，不過近日，就有一名網友在Dcard上指出，哈哈台疑似貼出徵人文來尋找演員，希望能演出五股區當地路人配合街訪，消息爆出後立即掀起網路熱議，不少網友傻眼直言：「這根本就是欺騙觀眾！」
該名網友在Dcard中貼出截圖，只見上頭為徵人文章，要求2位活潑、年齡、性別及形象不拘的演員，演出新北五股區當地居民，與哈哈台街訪主持人閒聊，並在對話過程中，提到五股過去的垃圾場今變成夏綠地公園的事情，更要提出對公園的正面看法。
原PO看到徵人文章後認為，無論哈哈台要發廣告還是臨演公司來演當地路人，若是業配或是政績宣導，理所當然都應該要註明清楚，避免混淆觀眾。
貼文曝光後，一票網友也傻眼，「前幾天不是得走鐘獎怎會爆出這這種事」、「欸不是，隨機街坊當地人，啊結果根本不是當地人，也不是隨機，就算只有兩個，還是一樣是欺騙觀眾啊，如果是真的，我覺得比單純藏業配還過分欸，憑什麼拿獎」、「這種事在電視台時代就有了，不然哪來那麼多東西可以拍」、「早上才剛看XD我是覺得下雨天還有路人甚至是年輕女生在公園這件事還蠻奇怪的，如果是臨演的話好像就比較合理了」、「這個風險也太大的吧，很容易被掀的欸，先置板凳觀望」、「如果完全沒回應我會覺得很失望」、「這瓜有點大」。
而針對此事件，《NOWnews》記者已實際詢問哈哈台，但在截稿前都未獲得回應。（編輯：賴禹妡）