男高中生長得超像前夫！她一查竟是「17年前死掉的兒子」

我是廣告 請繼續往下閱讀
這之後張彩虹又懷了一次孕，但礙於上次的經驗，她既不願意先知道寶寶性別，還特地搬回娘家待產，不過媽媽卻時常去找婆婆吵架，還不斷向她抱怨，讓她感到非常煩躁，最後決定到表哥家待產，不但免去聽媽媽嘮叨的煩惱，且表哥家離醫院的距離也比較近，張彩虹在那裡更受到表哥表嫂無微不至的關心。
直到生產那天，張彩虹竟被表嫂告知寶寶的腿伸不直，疑似有身體殘疾，但張彩虹剛剛才生產完，無法下床走動，便拜託表哥及表嫂帶孩子去給醫師檢查，沒想到這之後孩子就再也沒回來，表嫂告訴張彩虹，醫師一看到孩子就說是雙腿殘疾，「以後肯定會拖累妳的」，就把孩子丟了，表哥受張彩虹之託再去找找孩子的下落，但回來卻也說「孩子被凍死了」。
17年過去了，張彩虹意外得知兒子並沒有死，現在還是一名高中生，為了尋找親兒，她跑遍各大高中門口尋找，最後看到一名跟前夫長得很像的孩子，打聽之下發現他媽媽竟是表嫂的親妹妹，透過DNA鑑定，男高中生確實就是張彩虹的親生兒子，原來當初是表嫂將寶寶賣掉了。
男高中生得知真相後，表明想和張彩虹一起生活，沒想到養父養母竟把張彩虹告上法院，要求她支付這些年的撫養費，不過張彩虹知道對方是非法領養，堅持不願意和解，希望表哥表嫂一行惡人能受到應有的懲罰。（編輯：賴禹妡）