男高中生長得超像前夫！她一查竟是「17年前死掉的兒子」

▲女子產下一名男嬰，卻被表嫂告知孩子已經死亡，直到17年後，她才知道兒子根本還活著，母親卻變成表嫂親妹妹。（示意圖／取自Pixabay）
▲女子產下一名男嬰，卻被表嫂告知孩子已經死亡，直到17年後，她才知道兒子根本還活著，母親卻變成表嫂親妹妹。（示意圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-11-06 15:42:49

過去因受到傳統觀念影響，不少長輩有重男輕女的錯誤觀念，中國就有一名女子懷孕後，婆婆得知寶寶性別是女生，竟要求女子打掉重生，這之後女子順利產下一名男嬰，卻被表嫂告知孩子已經死亡，直到17年後，她才知道兒子根本還活著，母親卻變成表嫂親妹妹，意外揭開一場暗黑騙局。 

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綜合陸媒報導，中國江蘇一名女子張彩虹和老公結婚後順利懷孕，但當婆婆一知道腹中胎兒是女生後，竟要求她打掉孩子，再重新懷一胎男孩，連丈夫都向著媽媽，勸她去流產，讓張彩虹非常生氣，原本不願意妥協，但後來張彩虹受到全家冷暴力，忍無可忍之下才去進行人工流產。 

▲男嬰,女嬰,受虐,家暴嬰幼兒。（圖／示意圖／翻攝pixabay）
▲張彩虹被表嫂告知寶寶的腿伸不直，疑似有身體殘疾。（示意圖／翻攝pixabay）
這之後張彩虹又懷了一次孕，但礙於上次的經驗，她既不願意先知道寶寶性別，還特地搬回娘家待產，不過媽媽卻時常去找婆婆吵架，還不斷向她抱怨，讓她感到非常煩躁，最後決定到表哥家待產，不但免去聽媽媽嘮叨的煩惱，且表哥家離醫院的距離也比較近，張彩虹在那裡更受到表哥表嫂無微不至的關心。 

直到生產那天，張彩虹竟被表嫂告知寶寶的腿伸不直，疑似有身體殘疾，但張彩虹剛剛才生產完，無法下床走動，便拜託表哥及表嫂帶孩子去給醫師檢查，沒想到這之後孩子就再也沒回來，表嫂告訴張彩虹，醫師一看到孩子就說是雙腿殘疾，「以後肯定會拖累妳的」，就把孩子丟了，表哥受張彩虹之託再去找找孩子的下落，但回來卻也說「孩子被凍死了」。 

▲難過、哭、心情不好、傷心（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲養父養母竟把張彩虹告上法院，要求她支付這些年的撫養費。（示意圖／翻攝自Pixabay）
17年過去了，張彩虹意外得知兒子並沒有死，現在還是一名高中生，為了尋找親兒，她跑遍各大高中門口尋找，最後看到一名跟前夫長得很像的孩子，打聽之下發現他媽媽竟是表嫂的親妹妹，透過DNA鑑定，男高中生確實就是張彩虹的親生兒子，原來當初是表嫂將寶寶賣掉了。 

男高中生得知真相後，表明想和張彩虹一起生活，沒想到養父養母竟把張彩虹告上法院，要求她支付這些年的撫養費，不過張彩虹知道對方是非法領養，堅持不願意和解，希望表哥表嫂一行惡人能受到應有的懲罰。（編輯：賴禹妡） 

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