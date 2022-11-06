Uber Eats「500好秋」被玩壞？業者回應了　11月優惠整理

▲Uber Eats 10月時推出生鮮日用「500好秋」優惠，卻有人鑽漏洞，平台也因此高度關注。查看11月的優惠，生鮮最高折300，官方表示這些優惠都是規劃中進行。（圖／記者周淑萍攝）
▲Uber Eats 10月時推出生鮮日用「500好秋」優惠，卻有人鑽漏洞，平台也因此高度關注。查看11月的優惠，生鮮最高折300，官方表示這些優惠都是規劃中進行。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-11-06 17:01:08

10月Uber Eats推出生鮮日用「500好秋」優惠，凡訂單消費滿1999元輸入「500好秋」就可立即折扣500元，但卻有網友透過平台的扣款機制來鑽漏洞，引起平台關注。Uber Eats當時回應，如果消費者持續濫用可能會影響再次提供高折扣的意願，且不排除會減少折扣碼發送。而在11月的折扣碼中，Uber Eats的確把生鮮日用最高折扣只到300元，相較於上月的「500好秋」，滿1999元就可以折抵500，似乎縮水了一些，是否因為「500好秋」事件遭濫用導致優惠縮水？Uber Eats回應《NOWnews今日新聞》記者詢問強調：「11月的生鮮外送優惠為原本規劃。」意味的，目前並沒有因為上月的事件而影響。

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《NOWnews今日新聞》替讀者整理吃11月份Uber Eats折扣碼攻略，想賺好康趕緊筆記下來：

Uber Eats目前11月發出的優惠碼

  • 11/1 ~ 11/31，輸入【會員賺300】，訂購生鮮雜貨享85折優惠（限使用一次），單筆消費金額須滿2000元，單筆消費最高折抵300元。
  • 11/1 ~ 11/31，輸入【會員賺100】，訂購生鮮雜貨享9折優惠（限使用一次），單筆消費金額須滿1000元，單筆消費最高折抵100元。
  • 11/1 ~ 11/31，輸入【11月外帶】，訂購外帶自取單筆訂單享7折優惠（限使用六次），單筆消費金額須滿149元，單筆消費最高折抵45元。
  • 11/1 - 11/15，輸入【優市同歡6】，訂購 Uber Eats 優市可享100元優惠折抵，消費滿599（不含外送費）以上方可使用，每個用戶限用1次。
  • 11/1 - 11/15，輸入【優市好歡6】，訂購 Uber Eats 優市享8折優惠，單筆消費最高折抵120元，消費滿599元（不含外送費）以上方可使用，限使用於桃園、新竹、台中地區指定 Uber Eats 優市商家。
  • 10/24 ~ 11/13，不須輸入優惠序號，選擇肯德基KFC全門市餐廳，消費滿299元即贈肯德基熱銷原味蛋撻！優惠數量有限，送完為止。
  • 11/2 ~ 11/15，不須輸入優惠序號，選擇王品集團活動餐廳，點餐滿額即贈美味單品。
▲Uber推出全新Uber One會員方案，原Uber Eats優饗方案會員可無痛升級享雙平台優惠。（圖／Uber Eats 提供）
▲Uber Eats 11月優惠，生鮮最高折300，相較上月縮水了一些。（圖／Uber Eats 提供）

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