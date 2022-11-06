Uber Eats「500好秋」被玩壞？業者回應了　11月優惠整理

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Uber Eats目前11月發出的優惠碼
- 11/1 ~ 11/31，輸入【會員賺300】，訂購生鮮雜貨享85折優惠（限使用一次），單筆消費金額須滿2000元，單筆消費最高折抵300元。
- 11/1 ~ 11/31，輸入【會員賺100】，訂購生鮮雜貨享9折優惠（限使用一次），單筆消費金額須滿1000元，單筆消費最高折抵100元。
- 11/1 ~ 11/31，輸入【11月外帶】，訂購外帶自取單筆訂單享7折優惠（限使用六次），單筆消費金額須滿149元，單筆消費最高折抵45元。
- 11/1 - 11/15，輸入【優市同歡6】，訂購 Uber Eats 優市可享100元優惠折抵，消費滿599（不含外送費）以上方可使用，每個用戶限用1次。
- 11/1 - 11/15，輸入【優市好歡6】，訂購 Uber Eats 優市享8折優惠，單筆消費最高折抵120元，消費滿599元（不含外送費）以上方可使用，限使用於桃園、新竹、台中地區指定 Uber Eats 優市商家。
- 10/24 ~ 11/13，不須輸入優惠序號，選擇肯德基KFC全門市餐廳，消費滿299元即贈肯德基熱銷原味蛋撻！優惠數量有限，送完為止。
- 11/2 ~ 11/15，不須輸入優惠序號，選擇王品集團活動餐廳，點餐滿額即贈美味單品。