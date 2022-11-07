立冬進補吃什麼轉運？擺「這物」財運爆發：錯過等一年

▲今天是立冬，正是進補、轉運好時機，民間有吃藥燉排骨、麻油雞、餃子的習俗。（圖／「NASH，神之領域」提供）
▲今天是立冬，正是進補、轉運好時機，民間有吃藥燉排骨、麻油雞、餃子的習俗。（圖／「NASH，神之領域」提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-11-07 00:04:00

今（7）日是24節氣「立冬」，太陽黃經達225°，代表冬季的開始。俗話說：「立冬補冬，補嘴空」，民間會在立冬當天進補，通常會吃麻油雞、藥燉排骨、四物仔等，除了食補之外，也有立冬吃水餃的習俗，相傳古時因天氣寒冷，由於水餃和耳朵形狀相似，所以才有吃水餃「補耳朵」，不要讓耳朵凍傷的說法。

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「立冬」是進入冬季後第一個節氣，由秋轉冬、冬季正式展開，民俗專家柯柏成建議，可利用「立冬」這一天，幫自己招財運及桃花運。如果想招桃花，今天上午11點到下午1點時，在家裡客廳中央、辦公室中心，或是進門後最顯眼的地方，拿一個透明花瓶、插9朵鮮花，花束種類不限、但總數得是9朵。若是想招財運，在今（7）日18時34分交節氣後，也是在前述三個地方，準備水果盤擺上9顆橘子，放三天之後再把橘子吃掉，可帶來財運、健康運。

▲橘子，水果。（圖／取自photoAC）
▲立冬交節氣後，在客廳擺9顆橘子，放三天後再吃掉，就能招財、帶來健康運。（圖／取自photoAC）
塔羅牌老師艾菲爾指出，「立冬」是年尾交年運重要的節氣，年運交接之時，一定要把握今天轉運的機會。2022年受虎本命年影響的生肖「虎、蛇、猴、豬」，在經歷了一整年的天時不與丶勞心勞力丶病痛憂鬱後，將會在立冬時刻逐漸好轉，塔羅牌老師艾菲爾也在粉專分享4招立冬轉運法。
 
📍1丶吃糯米食物：
立冬這一天可吃糯米的食物，像是湯圓，要吃雙數，代表著雙雙對對丶圓滿福氣。

📍2丶擺鮮花
立冬招姻緣最適合的方向是北方，當天可在家中或臥室的北方擺上花束，可改善冬天凋零跟蕭瑟的運勢，也能趕走光棍的魔咒。

📍3丶擺放橘子跟橘皮
橘子是冬天盛產的水果，諧音有「吉」祥的意思，在立冬當天擺幾個橘子在客廳，可使人生氣蓬勃，並為運勢轉換招來好兆頭。此外，數字9屬於「陽」，可在立冬當天把橘皮剝成9片（或九九81片），放在家中各角落，一周之後清除。 （如果橘皮無法順利乾燥，表示某處的濕氣過重或是有穢氣，要特別打掃丶除濕）。

📍4丶配戴適合自己的手鍊
在年前的轉運時刻，可多行善布施為自己種福田，也可配戴適合自己的水晶，或按照八字的生肖喜用配帶三合貴人生肖手鍊，為自己轉好運。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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