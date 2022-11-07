唐寶寶錢忘帶錢就報警？炸物攤老闆慘遭騷擾　發聲明喊冤

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王姓老闆完整聲明如下：
各位網路上的網民們
對於此次事件的發生
實際有著不一樣的順序與內容，需要澄清與過程原委說明。
對於這一天多兩隻電話已來數百通有號碼，無號碼的來電、網路肉搜、宣傳、公審。雖我目前還能活著，也已身心俱疲⋯⋯我真的不希望我的父母為了我流淚！我想當此事件者的父母也是一樣難過。但也請容許大家給我一個喘息的空間與一點時間來釐清事件的過程與證明。
在這感恩對這件事情有著不同看法，認為該此事件內容有其兩面的網友們說明必須理性時，讓他們承擔著這個社會對欺侮弱勢的輿論的批評，真心抱歉與感謝！
我是位正常思維的人，在法治的正規社會裡，不至於對於身心有礙的人士欺侮霸凌，這不是人性的正常行為。
另外，我不怪絕大部份真心希望這社會有愛而正義挺身的網民們，只是希望有少數幾位網民們不要有對他人生命與過激的恐嚇字眼，好不好？
炸滷店的老闆 王先生 2022/11/06 07:05
而聲明全文曝光後，許多網友也在下方感慨回應「認錯真的不難啊…先不說是不是特殊兒，今天任何人都有可能忘記帶錢的時候」、「 和氣生財 多點同理心 不會走到這樣」、「公開道歉就好，其他都是多餘的」。（編輯：潘毅）