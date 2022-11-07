買一下就壞！她翻開IKEA桌見「紙糊的」怒了 下秒遭打臉
瑞典家具零售商IKEA（宜家家居）靠著平價又有質感的產品打響名號，成功將分店擴展到全球，不過近日就有一名網友抱怨，她在IKEA買了一張咖啡桌，沒過多久就開始壞掉，翻開桌面檢查才發現裡頭竟是紙板材質，讓她直呼「只是放蜂巢狀紙去支撐也太誇張了吧！」貼文一出，卻出現不少人貼出IKEA的材質資訊打臉原PO：「人家官網都有詳細的說明『蜂巢紙』填充，沒什麼好抱怨的…」
該名網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示在IKEA購買了一張木紋咖啡桌，沒多久就發現邊緣處有下凹，原以為是人為關係，沒想到後來桌腳又開始歪斜，她忍無可忍翻開桌面檢查，才發現裡頭是蜂巢狀的紙板，讓她傻眼直呼：「知名瑞典家具，原來是紙糊的，我知道這家的東西不用太期待能用多久，只是放蜂巢狀紙去支撐也太誇張了吧！」
貼文一出，有網友也驚喊，「讓我想到以前流行的影片，用泡麵修補家具」、「傢俱還是實木的好」、「這個品質真的不行」。不過，也有許多人指出，IKEA一直以來都將傢俱材質標示得非常清楚，甚至賣場還放有實體剖面展示，「本來就是那種材質，沒記錯的話現場似乎有剖面實體展示」、「他早就跟你說紙糊的了」、「這系列的桌子我記得現場還有切割面讓你看裡面的蜂巢紙板」、「人家官網都有詳細的說明『蜂巢紙』填充，沒什麼好抱怨的…真的想要抱怨，應該是抱怨自己沒看清楚就買吧」。
也有網友忍不住吐槽原PO，「阿這東西就是叫做蜂巢板啊⋯一種很常見的板料，目的是讓厚板材保有一定的硬度並減輕重量，不懂亂買，用壞又要嫌」、「蜂巢輕是特點，而且也便宜很多吧」、「不然你以為為什麼會這麼輕又便宜啊」、「產品材質就有寫了，已反應在價格上」。（編輯：賴禹妡）