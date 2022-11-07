台版柬埔寨中壢點在「買房夯區」！網曝當地情形：真的怕
新北市警方接連兩日，在新北市淡水區、桃園市中壢區救出「台版柬埔寨」求職詐騙集團受害人，慘遭囚禁的共有58名受害者，其中有3人不幸身亡後，分別被棄屍於桃園龜山山區、南投日月潭。該事件引發台人震驚，有民眾便在網路上抒發自己的想法，不少熟悉此地的民眾也公開當地真實情形，「現在還很荒涼」。
原PO於PTT中發文，說明在得知警察在桃園青埔救出30幾人後感到震驚，本以為是發地應在老舊公寓或出入複雜的火車站，不料竟是在青埔重劃區，直呼「真的令人憂心，被8+9拿去做詐騙園區有夠恐怖...」，並於標題處問「要怎麼避免買到台版詐騙園區房？」。
貼文一出，湧入大批網友討論「入住率低的重劃區很多8+9詐騙，不意外」、「我覺得以後去青埔寨看棒球一定要結伴同行，勿落單」、「哇，這建案應該大崩崩了吧」、「想想重劃區人少，好像本來就比較有可能會有犯罪問題」、「可是青埔很大啊，要移到人口密集…還…有點早」。
不少對當地熟悉的民眾也透露當地狀況「那區雖然離高鐵站很近，但現在還很荒涼。周邊都還是工地空地居多…」、「青埔發展比較好的在a19那個方向」、「青埔白天天氣好時真的很寬廣漂亮，給人第一印象很好，所以那些舊市區來的人很容易心動想住這，不過晚上來看看就知道實在很暗人又少，走在路上有點怕怕的，難怪會被犯罪集團選中，跟淡海新市鎮一樣」、「青埔確實很多社區都租客居多，住戶來來去去龍蛇雜處」 。（編輯：李惠婷）