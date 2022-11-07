渣男1招騙倒小三！給「15萬分手費」不拿　網怒：太傻了

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接著原PO就收到一名自稱是男友正宮的女子的電話，說明兩人已交往5年，因工作、興趣不同而聚少離多，但目前不打算分手，原PO得知後驚愕萬分，「沒想到我這輩子竟然會當到人家的小三」，向其解釋自己不知情並道歉，對方大方回應「沒關係」，還透露這男生常常會用「將薪水交予管理」這招騙取女生們的信任。
原PO與男方攤牌，男生表示要把之前帳戶中的15萬元全數給她，算是一筆分手費，但女生直接拒絕，認為「我覺得這樣很像什麼廉價陪睡包養妹，拜託我是真的喜歡你耶！少看不起人心了好不好」，「這是個瘋批女人遇到瘋批男人的故事，早知道離開前至少要罵爆你」。
網友回覆「欸不是！正宮都知道還不願意放手？@@ 先祝福原po擺脫垃圾」、「現在罵不遲，而且要公開罵，這種人最在意聲譽了，本身也是經營酒吧的」，部分人認為應該收下那15萬，「管他的，15萬被罵我也要拿！不過你這個故事很像三十而已的王曼妮欸」、「我覺得15萬要拿！ 畢竟妳也是付出很多心力跟時間，他這麼渣妳就當心靈賠償費就好了，反正他也不在意那些錢」，不過也有人認為「還是不要拿比較好，不知道這種人會不會之後勒索，拍拍，辛苦你了，而且才十五萬，趕快劃清界線比較好」、「沒錯 事後反悔告人的一堆」。 （編輯：李惠婷）