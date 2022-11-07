渣男1招騙倒小三！給「15萬分手費」不拿　網怒：太傻了

▲渣男1招騙倒所有女生，給15萬當分手費，小三不拿令網友怒：「太傻了」。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲渣男1招騙倒所有女生，給15萬當分手費，小三不拿令網友怒：「太傻了」。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-11-07 14:29:55

有名女性在網路上分享自己愛上一名調酒師，自己主動展開追求，並於半年後正式在一起，因雙方都認為感情在尚未穩定前不要公開，所以兩人的關係幾乎沒有人知道，不過這不影響他們發展，不僅同住一起，男方還將自己所有的薪水都交給原PO管理，只有他偶爾回台中老家時才會分開，原以為感情愈加穩固，沒想到卻發生讓她意想不到的事情。

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原PO於Dcard中說明，兩人近期一同去看喜劇表演，因為心裡已十分認定男友，女生在未告知的情況下於社群軟體PO出他的半身照，不料對方因此勃然大怒，逼迫她立刻刪除並罵「那篇刪掉，還放我照片你瘋了嗎？搞的我很亂」。

接著原PO就收到一名自稱是男友正宮的女子的電話，說明兩人已交往5年，因工作、興趣不同而聚少離多，但目前不打算分手，原PO得知後驚愕萬分，「沒想到我這輩子竟然會當到人家的小三」，向其解釋自己不知情並道歉，對方大方回應「沒關係」，還透露這男生常常會用「將薪水交予管理」這招騙取女生們的信任。

▲有一名台大妹喊「想被sugar daddy包養」，而真實理由曝光以後，網友全戰翻。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲正宮向原PO說明，「將薪水給女生管」是該男一貫的手法。（示意圖／unsplash）
原PO與男方攤牌，男生表示要把之前帳戶中的15萬元全數給她，算是一筆分手費，但女生直接拒絕，認為「我覺得這樣很像什麼廉價陪睡包養妹，拜託我是真的喜歡你耶！少看不起人心了好不好」，「這是個瘋批女人遇到瘋批男人的故事，早知道離開前至少要罵爆你」。

網友回覆「欸不是！正宮都知道還不願意放手？@@ 先祝福原po擺脫垃圾」、「現在罵不遲，而且要公開罵，這種人最在意聲譽了，本身也是經營酒吧的」，部分人認為應該收下那15萬，「管他的，15萬被罵我也要拿！不過你這個故事很像三十而已的王曼妮欸」、「我覺得15萬要拿！ 畢竟妳也是付出很多心力跟時間，他這麼渣妳就當心靈賠償費就好了，反正他也不在意那些錢」，不過也有人認為「還是不要拿比較好，不知道這種人會不會之後勒索，拍拍，辛苦你了，而且才十五萬，趕快劃清界線比較好」、「沒錯 事後反悔告人的一堆」。 （編輯：李惠婷） 

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