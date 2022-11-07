再爆猛料！林耕仁控高虹安要助理上繳現金　近半年拿87萬

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林耕仁指出，支出範圍零瑯滿目，包含治裝費（委員洗頭及購買產品）、助理禮金、高鐵車票、限量日系玩偶、女性生理用品加黑糖薑母茶、卸妝棉補充包、與民眾黨秘書長媒體餐敘餐費、與毛某某院長聚餐餐費、民眾黨團會議餐點、補助黨代表選舉登記費、黨員座談會便當、黨團三長辦公室餐敘、購買面試郭台銘書籍、職棒球票、委員早午晚餐、助理獎金、從中興大樓往返信義富邦的來回計程車資、田中馬贊助金，甚至增聘其他助理的薪資及獎金都是。
林耕仁進一步提出4點質疑，一、為何你辦公室公費助理，必須上繳現金到辦公室帳戶；二、為何錢的絕大部分支出，都是高委員個人使用；三、為何這些錢，甚至支應民眾黨秘書長、黨團三長、黨員座談會，甚至要支應民眾黨黨代表選舉登記費；四、為何李姓前助理可以直接領走16萬8000元？
林耕仁直言，從支出項目來看，已超過一般人所能理解範圍，因為大家應該也從來沒有聽過，擔任助理還要上繳金錢，金額接近高辦同時期可申報的加班費總數，更沒有聽過用助理上繳的錢，用來支付非立院助理之薪水、獎金，及民眾黨長官聚餐支出，把這些錢當自己的小金庫。他也反問高虹安，曾擔任過資策會組長、科智公司業務處長，也曾任鴻海大數據中心主任兼副總經理，可曾看過有公司要求員工上繳薪資，當作主管可以任意使用的「特別費」？
最後，林耕仁提到，要助理上繳金錢，作為個人支出使用，是不是為滿足個人及民眾黨各項支出使用，浮報助理加班費甚至助理薪資？如果是，就已涉嫌違反《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪；如果不是，必須請高虹安出來解釋，這些支出真正的來龍去脈。因為這嚴重悖離大家的經驗法則。