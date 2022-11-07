熱水澡別洗太久！立冬「6禁忌」曝光　專家點名3星座小心

▲小孟老師提醒，立冬極寒日空氣中陰氣極盛，當我們洗澡過久陽氣會下滑，室內溫度也會被大量陰氣所覆蓋。（示意圖／取自unsplash）
▲小孟老師提醒，立冬極寒日空氣中陰氣極盛，當我們洗澡過久陽氣會下滑，室內溫度也會被大量陰氣所覆蓋。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-11-07 14:45:41

今（7）日迎來一年一度的立冬，代表秋季農作物全部收藏入庫、動物已躲藏起來準備冬眠，也象徵著冬季的開端，命理專家小孟老師就點出立冬的6個禁忌，提醒大家小心別觸犯，避免對身體造成影響。 

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▲立冬過後運勢轉大吉大利的「5生肖」曝光。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲小孟老師點出立冬的6個禁忌，提醒大家小心別觸犯，避免對身體造成影響。 （示意圖／翻攝自Pixabay）
【立冬禁忌

1.立冬不宜過早外出 

立冬天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服。古代俗話說「立冬一日，水冷三分」，因此立冬非常寒冷外出容易感冒生病，當日需早起者建議要多穿衣服。 

2.立冬不宜飲用大量熱水 

立冬為極寒日，飲用熱水過熱容易身體磁場忽陰忽陽、忽冷忽熱，易導致身體不適。 

3.忌洗熱水澡過久 

立冬極寒日空氣中陰氣極盛，當我們洗澡過久陽氣會下滑，室內溫度也會被大量陰氣所覆蓋，會導致皮膚乾，騷癢，嚴重會脫皮，最好快速洗完，一些孩童洗完容易打冷顫，不小心就會冷到產生筋骨較濕寒，容易骨頭酸痛。 

4.忌運勢動激烈 

立冬天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，老人也容易有心血管的疾病發生，因此立冬應避開過量運動。 

5.3星座好發身體疾病 

巨蟹座、狮子座、處女座要格外小心，因為你們是夏天的星座，立冬後有隱疾或者舊疾的人，容易爆發身體不適，建議多喝花果茶來調養身體。 

6.冬至後最好早睡早起

俗話說「秋冬養陰」，而一天晚上21點開始就是陰氣的開始，因此冬至後最好早睡早起，睡眠時間睡長才能補足精氣，讓我們身體不斷活化。 

【立冬傳統習俗】

1.立冬一般俗稱要補冬 

古人認為立冬寒氣重身體容易不適因此要補冬，建議喝羊肉爐或薑母鴨來補氣血。 

2.立冬拜祖先 

立冬可拜祖先感謝祖先一年幫忙，拜完後可以吃湯圓，代表家家團圓。 

3.吃餃子 

古人流行在立冬吃餃子，因為立冬為秋冬交替的節日，因此「交」替就成為「餃」，故用餃替吃餃子就代表節日交替。 

6.吃甘蔗 

古人有些擔心喝補氣湯與食物會上火，因此就有人開始以吃甘蔗來替代進補，然而冬天也是一年最後節氣，選在立冬吃甘蔗也有倒吃甘蔗的意謂。 

另外在福建、潮汕一代的人，有「立冬食蔗齒不痛」的說法，因此立冬更要吃甘蔗與炒飯。 

7.立冬吃生蔥 

立冬吃生蔥，古人立冬能吃蔥能讓身體散發體汗，使體的陰氣能隨著汗液排出，如此一來氣血循環就通了。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】     

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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