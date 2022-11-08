唐寶寶事件大逆轉？永和警「還原過程」　鄉民揪疑點大戰

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員警了解後，詢問當事人有無攜帶手機，當事人遂拿出手機，但員警觀看該手機並無網路訊號，經詢問當事人可連繫的家人電話號碼後並通知其父親前來付款，員警於現場等候，直至其父約10分鐘到達付完款後與當事人相偕離去，有關版主提及於同日深夜11時自行前往店家談話，本分局截至目前未有受理相關報案和紀錄，感謝您關心永和地區大小事。
貼文曝光之後被轉到PTT熱議，網友認為「老闆根本沒有任何問題，整起事件根本大逆轉」，他表示「老闆做好餐點要他付錢，唐氏症少年沒帶錢，老闆說可以用行動支付，少年沒有理老闆，老闆被迫報警之後，警察到場後問少年有沒有帶手機，少年才拿出手機聯絡家長付錢，不是啊？這不就是單純的想吃霸王餐嗎？老闆是真的有吼少年嗎？如果有發生這件事情，為什麼當場不說，要事後上網公審老闆.....難道不帶錢又不聯繫家長付錢，等警察出面才拿出手機，這沒問題嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「這種爆料事件，果然還是不能聽單方面說法」、「反正我是只認警方說法啦！真相大白，不要再利用同情心了好嗎？」、「說不賣的是什麼鬼，今天我東西都炸了，不賣我認虧喔？」、「警察聲明已經夠清楚了吧，沒提到吼叫更沒有談話報案紀錄，一堆人直接被帶風向」、「報警本來就是老闆的權益，你們有在做生意嗎？」
不過，也有網友認為「為了40元鬧上新聞，其實也沒有好到哪去」、「做生意做到為了40元上新聞，不能批評嗎？」、「缺乏同情心的言論大可不必」、「大概只有你覺得逆轉吧！笑死」、「40元報警就黑了啦，逆轉個鬼」。（編輯：張嘉哲）