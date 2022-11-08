雙胞胎連體21年！姊甜交男友 妹爆尷尬：我盡量當隱形人
太驚人！墨西哥一對連體雙胞胎共用身體已經長達21年，原本以為兩人共存關係相當好，但近日卻遇到難題，原因是姐姐卡門（Carmen）甜蜜穩定交往男友，而因為連體的關係，每次約會妹妹都必須到場，讓妹妹相當尷尬的說「我盡可能會當隱形人」。
據《中國報》報導，姐姐卡門（Carmen）跟妹妹安德拉德（Lupita Andrade）是一對連體雙胞胎姐妹，原先醫生預判只能存活3天，而如果堅持要用手術分開2人的身體，她們可能會面臨死亡，因此決定維持共用身體的模式生活，就這樣連體21年，她們共用胸腔到骨盆的身體部位，以及消化、生殖系統等，姐妹各有一顆心臟、肺臟，手臂跟大腿則是一人控制一邊。
然而，共用身體並沒有阻礙她們追求幸福，姐姐卡門在交友軟體上認識了現任男友，兩人已經甜蜜交往另一半，卡門指出「我跟男友的關係更像是更親密的友人，與男友坦承無法給他性生活，他也能接受」；而妹妹安德拉德則尷尬的說「每次約會我也必須到場，但我也盡量當自己是隱形人，我並不排斥，這對我們來說是一個學習的過程，必須討論彼此的界線在哪」。
而不少網友也分享她們奇特的故事，紛紛留言「我認為兩姐妹都非常有同理心，很會為對方著想！加油！」、「勇敢接受自己天生的不足以及缺陷！恭喜女孩活出精彩的人生！」、「實在太勵志的故事！祝福妹妹也能早日找到一個愛妳的人」、「非常酷！也很佩服妳們的毅力！請繼續為美好的生活前進」。（編輯：張嘉哲）