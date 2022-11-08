別再欺負牠！美國家公園警示「不要舔蟾蜍」 背後原因曝
通常遊客到國家公園內，都會被提醒不要撫摸或餵食野生動物，不過近期美國國家公園管理局（National Park Service）卻出現一則特殊警語，呼籲大眾不要「舔」蟾蜍，原因是蟾蜍會從腮腺分泌蟾毒素，能帶來快感，但誤食者亦有可能導致死亡。
據外媒報導，公園管理局最近在臉書粉專發文警告遊客，到野外時須注意一種「索諾拉沙漠蟾蜍」，此物種為北美體型最大的蟾蜍之一，身長約18公分，眼睛後方具有突出腮腺，分泌物含有強大迷幻劑「5-MeO-DMT」，人類只要服用3毫克的5-MeO-DMT就能產生幻覺，過去曾發生過犬隻誤食過量，造成現肌肉痙攣、心律失常，若情況危急僅需15分鐘便會死亡。
另外也有報導指出，索諾拉沙漠蟾蜍在早年是巫術儀式中，重要的一環，但近年美國癮君子越來越流行吸食兩棲動物的分泌物，導致新墨西哥州等部分地區，視這些動物為「受威脅物種」，美國緝毒署亦把「5-MeO-DMT」列為第一類藥物，意即目前這種成分不被接受用作醫療，澳洲法律更將蟾蜍毒素，視為與海洛因一樣的毒品。（編輯：陳苾暐）
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