唐寶寶事件翻車？永和居民爆收「毀滅傳單」　完整內容曝

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「很多人說，40$直接送他就好啦！但站著說話不腰疼，不是你做生意講的這麼雲淡風輕，包容弱勢是個人的選擇，老闆報警也是他的權利，只是很不近人情而已，但善良是自己的選擇而不是義務，大家一面倒的風向有一部分的留言很激進，甚至把老闆的臉書頁面貼出來，似乎已經演變成了網路霸凌」。
該篇逆風發文獲得眾多網友認同，而在留言其中，有人爆料在唐寶寶事件發酵之後，永和區流傳一張「傳單」，上頭寫著大致上和當事人家長在網路控訴的內容一致，文末更署名寫下「孩子整晚惡夢，他經歷了人生最可怕一夜，一位傷心的媽媽，蕭OO」，並留下手機號碼。
不少網友看到傳單內容傻眼表示「前幾天附近店家和居民都收到這傳單，是住永和的朋友剛傳給我的，嚇死寶寶我，這是要置店家死嗎？」、「........我要去看我家信箱有沒有，我也住在附近」、「有留下電話....感覺可信度非常高欸」、「如果實錘這是家屬發的傳單，風向真的會大不同了」。
而對於該起事件，蕭媽媽7日晚間發出最新聲明「希望媒體可以停止大作文章，也希望動用網軍的人可以停止了，在此聲明本人和老闆無冤無仇，更沒有要把店搞垮，請讓一切恢復平靜」蕭媽媽指出，她已經拒絕很多媒體的採訪，因為她自己也有開店，知道創業的辛苦，所以希望大家冷靜，「有人說我靠自己的小孩想紅，試問天下父母心，誰會想利用自己的孩子呢？」（編輯：張嘉哲）