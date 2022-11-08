唐寶寶事件翻車？永和居民爆收「毀滅傳單」　完整內容曝

▲一名唐氏症患者到炸物攤購買40元食物，點完餐才發現自己忘記帶錢包，沒想到老闆卻大聲咆哮並直接報警。（示意圖／NOWnews資料照）
▲一名唐氏症患者到炸物攤購買40元食物，點完餐才發現自己忘記帶錢包，沒想到老闆卻大聲咆哮並直接報警。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-11-08 08:41:07

新北市一名媽媽近日出面指控，自己罹患唐氏症的兒子到炸物攤買了40元的東西要給家人吃，結果忘記帶錢包向老闆道歉，不料卻被老闆當眾咆哮、打電話報警，引起社會軒然大波。然而事件延燒數日，包括炸物攤老闆、唐氏症少年媽媽以及永和警都出面回應此事，不過，如今逆風文不斷湧出，除了PTT鄉民轉貼永和警還原事發經過之外，Dcard上更是爆出一封「過程信件」，指出當時炸物攤周邊居民以及店家都有人收到該傳單，再度引起爭議。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「說真的，我個人覺得老闆報警沒有做錯什麼，文章內寫老闆怒吼唐寶寶，請問是真的有怒吼嗎？媽媽的發文讓許多網友都好像自己在場一樣，但這整件事都只是發文人單方面的說詞也沒有任何監視器畫面，40元數目雖然真的不大，也的確可以讓小孩打電話讓父母來付錢，但報警本來就是老闆的權益不是嗎？

▲唐寶寶,炸物店,報警,我是永和人。（圖／翻攝我是永和人）
▲新北市一間炸物攤日前被指控對唐寶寶怒吼，最後報警處理，引起軒然大波。（圖／翻攝我是永和人）
「很多人說，40$直接送他就好啦！但站著說話不腰疼，不是你做生意講的這麼雲淡風輕，包容弱勢是個人的選擇，老闆報警也是他的權利，只是很不近人情而已，但善良是自己的選擇而不是義務，大家一面倒的風向有一部分的留言很激進，甚至把老闆的臉書頁面貼出來，似乎已經演變成了網路霸凌」。

該篇逆風發文獲得眾多網友認同，而在留言其中，有人爆料在唐寶寶事件發酵之後，永和區流傳一張「傳單」，上頭寫著大致上和當事人家長在網路控訴的內容一致，文末更署名寫下「孩子整晚惡夢，他經歷了人生最可怕一夜，一位傷心的媽媽，蕭OO」，並留下手機號碼。

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▲永和區瘋傳一張事件經過的傳單，不僅有署名還留下電話。（圖/Dcard）
不少網友看到傳單內容傻眼表示「前幾天附近店家和居民都收到這傳單，是住永和的朋友剛傳給我的，嚇死寶寶我，這是要置店家死嗎？」、「........我要去看我家信箱有沒有，我也住在附近」、「有留下電話....感覺可信度非常高欸」、「如果實錘這是家屬發的傳單，風向真的會大不同了」。

而對於該起事件，蕭媽媽7日晚間發出最新聲明「希望媒體可以停止大作文章，也希望動用網軍的人可以停止了，在此聲明本人和老闆無冤無仇，更沒有要把店搞垮，請讓一切恢復平靜」蕭媽媽指出，她已經拒絕很多媒體的採訪，因為她自己也有開店，知道創業的辛苦，所以希望大家冷靜，「有人說我靠自己的小孩想紅，試問天下父母心，誰會想利用自己的孩子呢？」（編輯：張嘉哲）

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