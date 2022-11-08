Toyz自爆分手全因林襄！女友寫信進看守所 超嗆信件公開
《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz去年因涉嫌販毒遭逮，形象受到影響，而今年他出獄之後積極付出，全心經營YouTube頻道，不少觀眾回流支持。而近日，他開直播時自爆與前女友網紅「奈奈」分手的主因，竟然是因為自己的臉書小帳使用「林襄的照片」，更公開奈奈當初寫進看守所的信件，讓他相當無奈。
近日Toyz在頻道剪輯直播精華上片，一開始先討論整形相關的議題，表示過去的女友都有進廠維修，對於女生愛美去整形見怪不怪，而對於有網友提及他與女友奈奈的感情狀況，Toyz則說「我就把奈奈的東西都刪了咩，就分手了咩！不要再來問我了，她已經不會在我的世界裡面出現了，也不會復合了好不好！」
隨後Toyz也聊到兩人分手原因，透露過去他曾經創立一個臉書的小帳，並在Google搜尋了正妹的照片作為頭貼，當時其實根本不知道抓到的圖片是「樂天女孩林襄」，後來被抓進看守所之後，因為擔心與周周的問題牽連帳號，請求奈奈幫他更改密碼。
沒有想到，奈奈看到「林襄大頭照」相當生氣，還親自寫信進看守所表示「X你X你這個賤種，寧願看林襄照片DIY，都不跟我打P（砲），我再也不會找你了，掰掰」隨後Toyz也找出那封手寫信，上頭還有「書信檢查章」，表示所有信件都還被看守所的主任檢查看過，內容大致寫著「你電腦存著一張林襄的照片，應該是DIY用的，所以今天不跟你說話了，噁男，再見，氣消考慮再寫信給你，沒氣消你就好自為之吧」。
而Toyz最後也透露，奈奈之後就與父母一起去了國外，不過該事件至今仍讓他忘不了，無奈的說「真的不嫁給我了，但至少要還我清白麻！我是真的沒有看林襄的照片DIY，如果我有打你要說我賤種我沒差，但是今天我就是沒有打！」（編輯：張嘉哲）