BLACKPINK演唱會票難搶！蔡依林慘變跳板　內行揭潛規則

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而迎來南韓人氣女團「BLACKPINK」也搶票在即，就有網友發現，在臉書社團「演唱會讓票、換票、求票」中，有不少已經搶到蔡依林演唱會門票的民眾貼文，指出「原價讓出蔡依林12/31、1/3、1/7號五張門票，條件是幫忙搶BP演唱會3到8張！」、「蔡依林12/31四張原價讓出，條件是BP四張VIP$8800位置，有搶到歡迎私訊」、「我有搶到蔡依林4張，有搶到BP的歡迎來換，可以貼價」。
而該類貼文不僅一則，不少網友紛紛嚇到表示「第一次要看BP演唱會才加入社團，原來有這種操作......」、「第一次為看BP怕搶不到才進社團，結果大開眼界，只能說各位鬼腦袋太聰明」、「蔡依林直接被當跳板，成為BP演唱會門票交換是怎樣啦！我想看蔡依林啊QQ」而也有看過許多演唱會的人透露「蔡依林都賣完了，而且有些人應該會想搶BP熱門位換蔡依林，其實是互相的」、「這很一般的操作，大家各取所需，也有五月天換蔡依林，BP換蔡依林都有」、「正常操作啊，之前也是很多人搶別人的換林俊傑」。
而這次BLACKPINK的售票日期分為三階段，第一階段為「BLINK MEMBERSHIP EARLY BIRD官方會員預購」，在11月8日（二）上午10點至晚上10點；第二階段「BLINK MEMBERSHIP官方會員預購」11月8日上午11點至晚上10點；主辦單位「Live Nation Taiwan會員」預售在11月9日（三）上午10點至下午5點；最後則是拓元售票系統則在11月10日（四）中午12點全面開賣。（編輯：張嘉哲）