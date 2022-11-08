BLACKPINK演唱會票難搶！蔡依林慘變跳板　內行揭潛規則

▲南韓人氣女團「BLACKPINK」近期舉辦《BORN PINK》世界巡迴演唱會，明年3月18日即將來台舉辦演唱會。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）
▲南韓人氣女團「BLACKPINK」近期舉辦《BORN PINK》世界巡迴演唱會，明年3月18日即將來台舉辦演唱會。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-11-08 09:57:42

南韓人氣女團「BLACKPINK」近期舉辦《BORN PINK》世界巡迴演唱會，明年3月18日即將來台舉辦演唱會，地點選在高雄國家體育場 （世運主場館），票價也在日前已經公布，今（8）日也正式先由「BLINK MEMBERSHIP EARLY BIRD官方會員」開始預購，11月10日才全面開放，然而就有網友發現，由於蔡依林與BLACKPINK搶票時間相近，不少人為求更難搶的BLACKPINK演唱會門票，先搶到蔡依林的門票以利兌換，引起廣大熱議。

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蔡依林年底演唱會一連接唱6場，5日下午開始賣票，結果六分鐘就全部秒殺賣光，但因為題目bug出錯、沒有實名制等原因，導致不少鐵粉沒有搶到哀嚎連連，搶票結束後，黃牛更是大膽發文公開售票，其中最誇張原本4900元的演唱會票，飆漲到13萬8000元，讓人相當傻眼。

▲蔡依林「Ugly Beauty 世界巡迴演唱會」台北加演場迎來第4天（圖／凌時差提供）
▲蔡依林「Ugly Beauty 世界巡迴演唱會」將在年底連續開唱六場，日前門票開賣六分鐘就秒殺。（圖／凌時差提供）
而迎來南韓人氣女團「BLACKPINK」也搶票在即，就有網友發現，在臉書社團「演唱會讓票、換票、求票」中，有不少已經搶到蔡依林演唱會門票的民眾貼文，指出「原價讓出蔡依林12/31、1/3、1/7號五張門票，條件是幫忙搶BP演唱會3到8張！」、「蔡依林12/31四張原價讓出，條件是BP四張VIP$8800位置，有搶到歡迎私訊」、「我有搶到蔡依林4張，有搶到BP的歡迎來換，可以貼價」。

而該類貼文不僅一則，不少網友紛紛嚇到表示「第一次要看BP演唱會才加入社團，原來有這種操作......」、「第一次為看BP怕搶不到才進社團，結果大開眼界，只能說各位鬼腦袋太聰明」、「蔡依林直接被當跳板，成為BP演唱會門票交換是怎樣啦！我想看蔡依林啊QQ」而也有看過許多演唱會的人透露「蔡依林都賣完了，而且有些人應該會想搶BP熱門位換蔡依林，其實是互相的」、「這很一般的操作，大家各取所需，也有五月天換蔡依林，BP換蔡依林都有」、「正常操作啊，之前也是很多人搶別人的換林俊傑」。

▲BLACKPINK演唱會座位分布。（圖／翻攝自Live Nation Taiwan理想國臉書）
▲BLACKPINK演唱會座位票價以及分佈地區公布。（圖／翻攝自Live Nation Taiwan理想國臉書）
而這次BLACKPINK的售票日期分為三階段，第一階段為「BLINK MEMBERSHIP EARLY BIRD官方會員預購」，在11月8日（二）上午10點至晚上10點；第二階段「BLINK MEMBERSHIP官方會員預購」11月8日上午11點至晚上10點；主辦單位「Live Nation Taiwan會員」預售在11月9日（三）上午10點至下午5點；最後則是拓元售票系統則在11月10日（四）中午12點全面開賣。（編輯：張嘉哲）

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