北車搭手扶梯有水聲！他一看傻眼 筆挺男大膽「解放中」
三急是人之常情，可為維護環境衛生及社會安寧，還須找到適宜的地方便溺！就有民眾於台北車站通往機場捷運的手扶梯上目擊驚人畫面，有位身著白衣、西裝褲的男子竟在大庭廣眾下尿尿，且不拿任何東西裝取，而是任由尿液撒入手扶梯中，令後方的民眾不敢置信。
原PO在6日於Dcard中發文，說明當日正在搭乘台北車站通往機場捷運的手扶梯時，忽然聽見微微的水聲，原以為是前方民眾的水壺漏水，可一抬頭卻發現是那個人正在大庭廣眾下尿尿，且尿完後男子還甩動生殖器做清潔，這脫軌的行徑令原PO傻眼萬分：「我是誰？我在哪？還好沒被尿噴到」。
網友看完影片後也忍不住痛罵：「Ｘ他怎麼沒被電死」、「萬一手扶梯因為他故障怎辦⋯⋯⋯⋯ 真的驚嚇我三觀，已經沒辦法用沒水準來形容了」、「你應該要跟他講：先生，你的水漏出來了」、「好噁心，有內急也不要這樣吧」。
原PO當下因趕時間無法通報站務員，不過有熱心網友以該貼文寄信給機捷通知。根據《ETtoday新聞雲》報導，台鐵局經過機捷通知後，已調閱相關監視器畫面，確認事發地點在桃捷Al台北車站與台鐵台北車站連通無機坑電動步道。已派清潔人員前往進行清洗和消毒，也聯絡維護廠商檢查，現階段手扶梯都正常運轉，並向鐵路警察局報案，希望能找到當事人釐清事發經過。（編輯：李惠婷）