第26屆「台法文化獎」得主出爐！陳郁秀獲特別貢獻獎

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陳郁秀獲有巴黎國立高等音樂舞蹈學院最高級演奏家文憑（首獎），返台後擔任國立台灣師範大學音樂系教授，推廣法國古典音樂；接任師大藝術學院院長後，促成視覺藝術與工藝的交流，並推辦創建法語學程。
陳郁秀曾任文建會主委、兩廳院董事長、公廣集團董事長等。文化部表示，其在擔任公職期間，亦持續建立擴展與法國的文化連結，包括與時任的文化部長塔斯卡（Catherine TASCA）和教育部長賈克朗（Jack LANG）簽訂合作協議、邀請法國陽光劇團及法蘭西喜劇院等來台演出、與法國藝術電視台Arte合作紀錄片等。長期為台法交流付出，也使她成為榮獲最多法國榮譽的台灣人，包括法國國家功績勳章軍官勛位（1996）、榮譽軍團勳章騎士勛位（2008）與藝術及文化勳章軍官勛位（2009）等。
蔣永學為德國科隆大學博士，目前任職於柏林聯邦公職機構，中文造詣深厚，自2009年起開始研究台灣文學史，翻譯並撰寫大量關於台灣與台灣文學的文章，發表於德國東亞文學雜誌（Hefte für Ostasiatische Literatur），之後成為該期刊副編輯。
他的第一本書「戒嚴：台灣文學選集」（2017）涵蓋1949至2016年間問世的30篇小說與散文作品，讓各領域研究者可藉此認識台灣近代文學；第二本書「白色的思念–鄭烱明詩選」（2019）則是第一本專門介紹台灣本土派詩人的德文書；近期出版的「天海之間」（Zwischen Himmel und Meer）則同時呈現不同原住民部落的口述傳統，以及客家、閩南及華文的作品，反映台灣各個時代的多元文化。
文化部說，在普世稱呼蔣永學為漢學家的同時，他卻更驕傲的認定自己是一名「台學家」。
博佳佳為法國巴黎第7大學科學哲學與科學史博士、國立台灣師範大學數學教育博士，在台灣定居15年，已獲有台灣籍，於國立陽明交通大學教授科學史與科學哲學，並致力於台灣兒童哲學的發展和推廣。近年來發起一年一度的「哲學週」活動，並成立非營利組織「PhiloZokids」，努力將兒童哲學啟蒙教育轉化為適合台灣的版本，並藉由工作坊和研討會，以及特別設計指定的教材，對台灣小學教師進行兒童哲學的培訓。
文化部指出，台法文化獎於2006年起將徵件範圍擴及為全歐洲，表彰在法國、歐洲及臺灣推動台、法、歐文化藝術交流具特殊貢獻的機構或人士。第27屆台法文化獎即日起收件，受理推薦至112年5月31日止，相關說明及申請表件請上法蘭西學院人文政治科學院網站查詢。