米其林星廚尚馮索．皮耶「CLOVER」餐廳登台　6亮點曝光

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尚馮索・皮耶（Jean-François Piège）當年以極年輕31歲之姿，便為當今世上榮獲最多米其林星星的世紀廚神Alain Ducasse，旗下的雅典娜廣場飯店Hôtel Plaza Athénée餐廳奪得三星，成為他一生註定傳奇不凡的開端；被挖角至巴黎克里雍飯店Hôtel de Crillon的Les Ambassadeurs，於2005年35歲之際再獲米其林二星，同年並榮獲全法美食評鑑手冊《Pudlo Guide》及法國美食指南《Guide Champérard》評選為「年度最佳主廚」，此時的尚馮索・皮耶表現燦爛輝煌，擄獲眾多食評形容「極具天賦」，深具時代代表性。
不僅專精廚藝！更展現經營頭腦 還擔任知名廚藝節目主審廚師之一
尚馮索・皮耶爾後更在2007年拿下法國最有影響力的餐廳評鑑指南之一《Gault & Millau》年度最佳廚師榮耀。他不僅專精廚藝、更展現經營頭腦，2009年尚馮索・皮耶合夥入主Thoumieux精品酒店，並開設了小酒館Brasserie Thoumieux、Jean-François Piège餐廳及Hôtel Thoumieux旅店，大膽之舉震驚美食界，並再度拿下米其林二星自證游刃有餘；甚至還開始參與法國知名料理節目，擔任《Top Chef》主審廚師之一，更為眾人所熟知。
被譽為法國中生代最傳奇的摘星主廚之一！功力精湛、融舊於新
2014年尚馮索・皮耶拋開Fine Dining框架與妻子Elodie一起在左岸開設Clover，僅20人座位的小酒館叫好又叫座，（現已改為Clover Green，是的，尚馮索・皮耶還成功挑戰蔬食風潮）；隔年2015年臨近愛麗舍宮獨立經營Le Grand Restaurant，重新詮釋奠基於傳統食譜的經典菜色，備受各界推崇，開幕不到一年便於2016年摘下米其林二星佳績，被譽為法國中生代最傳奇的摘星主廚之一。更曾獲食評家票選為「有資格拿三星，卻沒拿到」的榜首。
擁有7家風格迥異的餐廳！來台開設海外首店CLOVER BELLAVITA
2016年誕生的Clover Grill以燒烤為主軸，精準完美掌控火候、發揮淋漓盡致的食材美味，再度暴紅為巴黎必訪餐廳。2018年，皮耶夫婦接手有130多年歷史的La Poule au Pot傳統老餐館，致力於復刻傳統布爾喬亞式料理，揮灑鵝肝與小牛胸腺等高檔食材、並講究餐具之美，隔年也拿下米其林一星。爾後陸續在谷雪維爾Les Airelles飯店開設Clover Gordes；重新整修開幕Al'Epi d'Or金麥穗百年老餐館；在海軍博物館Hôtel de la Marine開設Mimosa餐廳。同時開設餐廳多達7間，均分佈在巴黎東西岸，為的是能讓尚馮索・皮耶每週輪流到各間餐廳親自坐鎮。
2018年Le Grand Restaurant被世界奢華餐廳大獎《World Luxury Restaurant Awards》票選為年度最佳餐廳；尚馮索・皮耶更在2021年得到高特米魯《Gault & Millau》最高榮譽的五頂廚師帽。今年則首度來台開設海外首店CLOVER BELLAVITA，在寶麗廣塲一次集結主廚巴黎四間米其林星級餐廳之經典。
現居巴黎的美食家謝忠道公開稱讚其為「繼侯布雄之後，法國廚藝的造極顛峰」
現居巴黎的美食家謝忠道更曾公開稱讚尚馮索・皮耶是「繼侯布雄之後，法國廚藝的造極顛峰」。謝忠道早於尚馮索・皮耶還在世紀廚神麾下便見證其手藝並一路支持，常以「我們摯愛的小胖子」暱稱他；不只讚賞尚馮索．皮耶為「最能掌握潮流，又不隨波逐流的廚師」，更數度提及「是我心中法國最有天分，最有想法，工法技巧也最好的廚師（之一）」。
今年北上開設gubami Social，把台灣小吃變法菜的主廚陳嵐舒；曾以台中樂沐Le Moût餐廳獲選「Asia's 50 Best亞洲最佳女主廚」；2016年被選為「羅萊夏朵年度女性」。便曾在尚馮索・皮耶於巴黎的Les Ambassadeurs餐廳實習，視之為啟蒙恩師。
耗時三年、斥資億元的CLOVER BELLAVITA 精準聚焦巴黎之美
CLOVER BELLAVITA有別於皮耶主廚巴黎系列餐廳的小巧溫馨，在BELLAVITA寶麗廣塲內展現優雅大氣的現代法式風格，步伐隨雪白銀狐、黑白根及淺金峰等天然石材所羅織的大理石地面進入店內，以全區落地窗引入明亮天光，圓弧天花設計呼應當代洗鍊的流線金屬線條與弧形沙發等軟件；所有餐具皆選用來自法國百年經典品牌，知名金漆繪瓷的BERNARDAUD，法國皇家指定銀器餐具CHRISTOFLE等，為餐廳精準聚焦巴黎之美。