BLACKPINK演唱會票開賣！黃牛單張飆40萬 粉絲不想看了
南韓人氣女團「BLACKPINK」近期舉辦《BORN PINK》世界巡迴演唱會，明年3月18日即將來台舉辦演唱會，地點選在高雄國家體育場 （世運主場館），票價也在日前已經公布，昨（8）日首先由「BLINK MEMBERSHIP EARLY BIRD官方會員」開始預購，沒想到販售結束之後，網路上立刻出現大量黃牛，甚至有單張40萬的價碼出現，讓不少粉絲相當傻眼。
而這次BLACKPINK的售票日期分為三階段，第一階段為「BLINK MEMBERSHIP EARLY BIRD官方會員預購」，在11月8日（二）上午10點至晚上10點；第二階段「BLINK MEMBERSHIP官方會員預購」11月8日上午11點至晚上10點；主辦單位「Live Nation Taiwan會員」預售在11月9日（三）上午10點至下午5點；最後則是拓元售票系統則在11月10日（四）中午12點全面開賣。
然而，在昨天開放「BLINK MEMBERSHIP EARLY BIRD官方會員預購」之後，不僅臉書社團「讓票、球票、賣票」出現大批「加價販售」的黃牛，在二手轉賣演唱會門票網站上也出現許多「並非以原價轉售的演唱會門票售價」，甚至有特A區8800元票價開到40萬的驚人價碼。
《NOWnews》記者實際到專門轉售二手票價平台「go票亮」官網查詢，發現目前BLACKPINK的單張演唱會門票，二手價最低已經要價5520元，而位置分佈價格大約落在2800~3300元不等；接著沿路往下到特A區8800元票價時，發現其黃牛售價也不盡相同，從4萬到18萬都有，其中在五萬多的區間甚至已經有人購買，整整以7倍多的價格買入，只為了看BLACKPINK一眼。
而不少粉絲都上網直言「反正我佛系搶，堅持不買黃牛票，我看他們到時候要怎樣」、「堅持不買黃牛+1，頂多不要看而已，就想看黃牛賠錢爽啦」、「神經，40萬我都能去歐洲富遊了，說不定還能去國外順便看BLACKPINK，在台灣看幹嘛，呼籲大家不買黃牛票」、「堅持不買黃牛票！讓他們賠錢，這些人真的很有事」。（編輯：張嘉哲）