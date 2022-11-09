壽司郎11款新菜「環遊世界」吃海膽軟殼蟹 台灣特產是牠
國門解禁，胃口跟著大開！壽司郎最新11款期間限定菜色今（9）日開賣，讓味蕾搶先「環遊世界」，除了大啖智利海膽、泰國辣醬卵殼蟹、馬達加斯加生蝦，還有老饕才懂吃的醬油漬鮭魚卵筋膜及鱈魚白子軍艦，這次還吃得到台灣特產龍膽石斑！幫大家出國暖身預備備，拍照留言再抽價值破3萬元的日本行李箱。壽司郎11月新菜不玩疊疊樂，看著大家想出國旅遊望著高價機票而卻步，決定先用美食帶大家「環遊世界」，只要銅板價就能吃遍各地限定美味。
最受注目的應該是鐵粉敲到碗破的海中奶油「海膽」終於回歸啦！精選口感滑嫩、濃郁滋味的智利產海膽，包在海苔中吃一秒融化在嘴裡。適逢螃蟹最肥美季節，引進從位在泰國南部拉廊府（Ranong）的「軟殼蟹」，酥炸鎖住鮮美風味，再搭配特製辣醬美乃滋享用，滿滿異國風味。
老饕才懂吃的稀有食材也上桌，難得亮相的「鱈魚白子軍艦」，來自氣溫低冷、盛產優異品質鱈魚的阿拉斯加，新鮮鱈魚白子經日本駐地技術員的獨家技術去除腥味，留住像奶油般柔軟滑順的濃郁風味、入口即化；同樣產自阿拉斯加的「醬油漬鮭魚卵筋膜」，滿滿包住壽司飯，在嘴內「啵啵」作響、吃得到略帶咬勁的鹹香甘美。雖然有些網友吃不慣，不過在熟悉日料又敢吃的饕客心中，可是難得的美味。
另外還有日本近海捕撈的「昆布風味比目魚」、挪威「鹽麴鯖魚」、來自紐西蘭庫克群島的「炙燒金目鯛」、加拿大「鹽麴甜蝦軍艦」、泰國「花枝2種」。這次美食環遊世界之旅，還吃得到台灣特產「龍膽石斑」，把膠質豐富的細緻石斑肉，酥炸出油脂香氣，產地直上餐桌最鮮！壽司郎世界嚴選限定美味今起供應至11/27，因食材皆期間限定，可能提早售完為止，饕客們把握跟團出發。幫大家出國暖身還祭出行李箱抽獎活動，11/11～11/27期間內，完成活動指定之條件，即有機會抽中日本知名ACE Bags & Luggage行李箱，最大獎價值破3萬元。
另外，藏壽司「美味道蟹祭」限期供應只到明天11/10，大家最愛的「奢華三鮮(蟹-貝-鮭) 」，及嚴選松葉蟹肉搭配鮭魚卵、小貝柱、生鮭魚的「蟹肉軍艦三重奏」，外皮酥脆的「白身魚香味揚」，由海苔包住美味的「蟹風味棒鮮蝦手卷」，淋上特製美乃滋的香甜「炙烤起司蟹風味棒」及大人小孩都愛的「帆立貝蝦仁茶碗蒸」共6款澎湃海鮮壽司，要吃要快啊。