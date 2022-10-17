獨／壽司郎「爆量新菜」玩疊疊樂 網嗨：根本豪華海鮮船
台灣壽司郎疊疊樂玩上癮？9月底才以「鮭魚3貫40元」破盤價、超浮誇「鮭山島」再掀「鮭魚之亂2.0」，官方粉專無預警再釋出「爆盛滿載」期間限定新菜，再度挑戰「巨型壽司」高度與雙倍份量食材。除了疊放3片野生鮪魚的「豐盛長鰭鮪」、堆滿爆量8隻「豐盛甜蝦」，還打造「豪華海鮮總匯」一次可以吃爆鮭魚、鮪魚、蔥花鮪魚、甜蝦、蟹肉、鮭魚卵、飛魚卵共7種豪華食材，彷彿一整艘豪華海鮮船，嗨翻網友笑稱「壽司郎發現流量密碼了嗎」、「感覺有料」、「看起來好好吃」。
壽司郎剛結束的「洄鮭初心」期間限定鮭魚壽司檔期，以破盤價「鮭魚3貫40元」及超浮誇「鮭山島」成功引發網友熱烈討論並搶吃。業者10月趁勝再推出更澎湃不手軟的豪華海鮮饗宴，挑戰壽司高度天花板，並以雙倍份量回歸人氣壽司，甚至「增量1.5倍」的軍艦壽司加量不加價！大大滿足視覺與味覺。
一山還有一山高，壽司郎不讓「鮭山島」專美於前，即將開賣爆量「豪華海鮮總匯」，先以鮭魚及鮪魚握壽司為基礎，往上疊放一球球蔥花鮪魚及甜蝦，再鋪上滿滿蟹肉及飛魚卵後，以閃閃發亮的鮭魚卵攻頂，彷彿滿載豐收的一整艘豪華海鮮船，一次就吃上7種超人氣食材。
同樣讓大家驚豔的還有「豐盛甜蝦」，大手筆堆滿爆量8隻帶尾北極甜蝦還不夠，再搭配甜蝦仁及飛魚卵，引起網友大讚「怎麼辦甜蝦看起來好讚」、「我要甜蝦吃到飽！」。「豐盛長鰭鮪」則是疊放3片新鮮野生長鰭鮪魚後，再加上蔥花鮪魚泥，帶來雙重口感體驗。「爆盛滿載」期間限定新菜還有加大份量的「大切花枝」、爽給6大片豆皮的「雙倍豆皮烏龍麵」，其中增量1.5倍的「豐盛玉米鮪魚沙拉軍艦」，貼心地加量不加價回饋饕客。
除了疊疊樂巨型壽司，壽司郎又再度誕生謎樣海苔包，呼應秋天必吃當季最美味的螃蟹，打造「蟹肉海苔包」，在壽司飯上滿滿堆放鮮甜的蟹肉、並點綴濃郁蟹膏，吃的時候再以海苔包起來，不放過任何精華，而且大吃蟹肉根本完全不用動手，怎麼能錯過超方便懶人美食。