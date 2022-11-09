轟信義區聖誕樹太醜！老外許願「希望台灣不慶祝聖誕節」
下個月就是一年一度的聖誕節，然而雖然該節日不是台灣民俗節日，但台灣往往也會跟著應景，舉辦各種活動以及街道佈置。近日，就有國外網友分享自己看到台北市信義區街道已經有出現聖誕樹造景，但其模樣卻讓他相當嫌棄，甚至直言「這是我看過最醜的聖誕樹」。
一名在台工作的比利時人5日在推特發文提到「這可以說是我這輩子看過最醜的聖誕樹，有時候還希望台灣不會慶祝聖誕節，這並不符合台灣原有的美感」只見貼出的照片，一顆紫色的聖誕樹聳立在信義區街頭，上面掛著好幾顆金黃色的星星裝飾，依照背景有101建築來看，地點位處信義區沒錯。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這是聖誕樹？.......」、「台灣在聖誕節並非是慶祝，他們有過多的商業想法了」、「是真的非常不好看.....這個美感真的很差」，甚至有網友直言「我沒看到任何聖誕樹」而這也讓該外國人回應「對，那更像一個穿廉價中國製迪士尼裝的交通錐」。
不過，也有人推薦他到新北市耶誕城參觀導覽，認為新北市的年度聖誕節盛事，至少是華麗且有趣的。而這次「2022新北歡樂耶誕城」即將於11月11日正式點燈開城，今年4大燈區一共有45座燈飾裝置與光廊，不少人都已經規劃好旅程準備朝聖。（編輯：張嘉哲）