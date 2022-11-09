BLACKPINK搶票爆災情！明天最後機會 粉絲公開搶票攻略
南韓人氣女團「BLACKPINK」近期舉辦《BORN PINK》世界巡迴演唱會，明年3月18日即將來台舉辦演唱會，地點選在高雄國家體育場 （世運主場館），近日一連串進行三階段購票，今天開放「Live Nation Taiwan會員」預售，結果票一開出馬上秒殺，但網路上也有不少粉絲出狀況，讓不少人哀嚎「明天再來，沒搶到也不買黃牛，就可惜不去看而已」。
這次BLACKPINK的售票日期分為三階段，第一階段為「BLINK MEMBERSHIP EARLY BIRD官方會員預購」，在11月8日（二）上午10點至晚上10點；第二階段「BLINK MEMBERSHIP官方會員預購」11月8日上午11點至晚上10點；主辦單位「Live Nation Taiwan會員」預售在11月9日（三）上午10點至下午5點；最後則是拓元售票系統則在11月10日（四）中午12點全面開賣。
而昨天「BLINK MEMBERSHIP EARLY BIRD官方會員預購」中，不少人都順利搶到票，今（9）日上午十點開放「Live Nation Taiwan會員」購票，結果比昨天更加激烈，幾乎是秒殺的程度，但也出現不少狀況，有粉絲開心搶到票之後，卻收到刷卡失敗的通知，到手的票不翼而飛，且苦主不只一人。
而對於明天拓元售票系統準時在中午12點準時開賣，搶票的人會更多，就有粉絲叮嚀幾項注意事項，順序包括「頁面點進後鎖定票價區域不挑位置」>「點選完之後快速選擇票價張數」>「接著驗證碼一定要記得打！打完還要勾選下方閱讀選項」>「頁面進入轉圈後請靜止等待不要跳出」直到結帳頁面才算有成功，不過這裡提醒，為了避免出現「刷卡失敗」的情況產生！建議大家繳費選擇「超商ATM繳費取票」比較保險！預祝所有BLINK都能在明天成功搶票。（編輯：張嘉哲）