雙11購物節超夯！內行揭「暗黑內幕」 眾狂買10年不知情
喜愛網購的民眾，每年最期待的節日就是雙11狂歡購物節 ，因為不少平台、廠商都會祭出超殺優惠來吸引客人購買，通常當天交易金額都相當可觀。然而，就有網友討論「1111只是一個購物節名目大家知道嗎？」貼文引起廣大迴響。
一名網友在PTT貼文指出「1111光棍節是商業炒作的日子， 大家以為可以搶便宜？那真的大錯特錯！網路購物賣的東西價格又沒便宜多少，跟平常的優惠特價都一樣....有的賣場還故意先調回原價，等到1111再改優惠特價價格， 讓大家誤以為很便宜而紛紛花大錢， 諸不知這些價格在平日都能買到，請大家不要被騙一次噴太多錢喔！有需要時在平日也可以買的喔！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「我媽就是那個買快10年講不聽的.....真的不是所有都有優惠，看到折扣就下單，明明日常就都有差不多價格的」、「很多人看到幾折幾折就受不了，直接被當盤子」、「前幾年雙11剛出來真的是有省到，這幾年折扣越來越爛，已經不買了」、「只是更凸顯消費主義，但其實一直都在日常生活中...全部都是陷阱」、「跟大賣場調高價錢寫買一送一同樣，很多人就受不了狂買」。
不過，也有網友認為「如果仔細比對有便宜才會買，沒那麼笨」、「我平常有在追同個商品價格， 1111有比較便宜才買」、「平常沒比價的人肯定會被坑一波大的，感覺什麼都很便宜然後一直買，殊不知！」、「完全沒有便宜不可能，但也確實有多數是真的日常也能買到，還是要好好比價，不要盲從爆買」。（編輯：張嘉哲）