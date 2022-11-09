爭鮮雙11名字有「丨」整桌免費！真人找到了 本尊也嚇到
雙11在即，不僅電商祭出許多超殺折扣之外，餐飲業者也來湊一腳，其中，爭鮮餐飲就推出只要名字當中有「丨（音同滾）」的民眾，就可以享用餐點5折，如果是兩個「丨」字則全桌免費。對此，原本以為這次活動又像是過去壽司郎鮭魚之亂一樣，根本沒人有這名，但如今竟然真的有人名為「蘇丨丨」將可以爽吃爭鮮旗下餐飲系列。
回顧過去迴轉壽司品牌活動，壽司郎在去年曾經推出名字中有「鮭魚」兩字即可享整單免費，結果造成台灣一波「鮭魚改名風潮」。然而這次爭鮮餐飲也推出類似活動，只要在11月11日當天，憑有效證件到爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、定食8、MAGiC TOUCH及樂鮮用餐，只要在名字中有「丨（音同滾）」字，一個丨可以享有五折，兩個丨則可以整單免費。
但由於該字實在太不常見，甚至許多人在爭鮮發出公告前根本不知道有這個字，引起不少網友傻眼表示「這活動真的很沒誠意欸....」、「丨丨之亂即將到來！」、「會不會突然一堆人跑去改名叫丨丨」、「恰似一抹春水丨丨向東流，丨丨之亂走起！」
不過，也有網友神出台灣真的有人名為「丨丨」，就是在去年四月曾經參加《小明星大跟班》節目的「蘇丨丨」，他當時上節目提到，父親是按照出生月份替他取名，他的預產期剛好是在11月，當時父親翻字典又剛好翻到部首第一畫，看見該字就索性替他取名「丨丨」，由於名字太特別，當時被警察盤查時，警察問他「丨」怎麼念，他回應「滾」，險被警察抓走，急忙解釋一波。
而《NOWnews》也實際訪問到該位蘇丨丨先生，告知他爭鮮餐飲有推出該活動，他則笑噴表示「沒想到有這個活動」，不過由於活動只有一天，雖然不用改名就能整桌免費，但要上班可能沒時間去吃。（編輯：張嘉哲）