獨／BLACKPINK黃牛太多！他失戀免費抽「8800頂級VIP票」
南韓人氣女團「BLACKPINK」近期舉辦《BORN PINK》世界巡迴演唱會，明年3月18日即將來台舉辦演唱會，近幾日門票開始販售，連續兩天都幾乎是秒殺狀態，還沒買到票的人僅剩明天中午12點有機會。然而，即便如此，網路上早已充斥許多黃牛票，提高售價從翻倍到40倍都有，最誇張頂規8800元的座位區喊到40萬，讓人看傻眼。而就在一片換票賣票、代購的貼文中，就有一位自稱失戀的網友，竟然開放免費抽「頂規8800元的門票」，而《NOWnews》記者也實際採訪到該位男網友，他也描述分享自己心得跟初衷。
一名網友在臉書社團「演唱會讓票、換票、求票」貼文指出「我不是要來賣票的，但很討厭看到明明是喜歡一個偶像，卻要放任那些黃牛炒作價格，那些黃牛真的良心過得去嗎？剛好前陣子被甩了，心情非常差，於是我決定來抽一張BLACKPINK《BORN PINK》2區3排$8800位置，當天我會開車下去，無條件帶你下去看，歡迎大家留言抽獎」。
而貼文曝光之後，引起廣大迴響，不少沒有搶到票的網友都紛紛留言「你人真好，這世界如果沒有黃牛就好了.....」、「先排一個抽獎，真的很喜歡BLACKPINK，好希望能去看他們一眼」、「8800的門票竟然拿來抽獎，你真的是佛光山始祖.....8800的現在很多都炒到好幾萬塊了！」、「簽到！你人真好！希望能抽到我！」
而《NOWnews》記者也實際採訪到該位游姓男網友，透露會有這起活動發起的原因是，前一陣子周興哲演唱會時本來要帶著女友去看，由於門票在四月的時候就已經買好，但卻在演唱會前夕分手，最終他只好與同學前往觀看，同學建議他「你如果有多的票，也可以利用這個機會交幾個朋友」這才讓該位游姓網友認為這樣做可行，於是在這次BLACKPINK演唱會門票開賣後，多餘的票券只抽不送「不論男生女生抽到都沒關係，就當交個朋友」。
游姓網友痛批黃牛哄抬價格的行為「認為一張門票頂多加價一兩千元就已經是最頂尖，以BLACKPINK來說，台灣粉絲要看到出演的機會已經非常少，還要因為演唱會被黃牛坑錢，實在太不值得，呼籲粉絲取捨後還是不要購買黃牛票，抵制黃牛才會讓他們徹底消失」。
提及現在二階段搶票過後，手頭上還有幾張BLACKPINK的門票，游姓網友透露「這兩天一共搶到10張門票，其中有6800的有兩張，5800有兩張，8800則是有6張，而有六張已經給家人，其餘三張則是自己與友人，一張則是這次抽獎活動的名額，將會在11月10日下午抽出」他也強調「我只抽不賣！也請黃牛不要再私訊我要加價購入！因為你們只會再以更高的售價賣出而已，你們的良心到底何在？」（編輯：張嘉哲）