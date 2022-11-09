網紅進「日本牛郎店」打工！1hr賺50萬業績 內幕全曝光
YouTube團體「Crazy Man 瘋男」頻道累積74.2萬訂閱，成員Nick和晨灰外型帥氣，引來不少女粉絲喜愛，而兩人近日飛到日本體驗牛郎店「一日打工」，在短短1小時就達到11萬台幣的業績，讓人無法小看這份產業的吸金能力，不過Nick也分享這份打工的心得，其實和自己之前所想像的有很大落差。
Nick指出，牛郎和客人其實很少有肢體接觸，也沒有任何色情，單純像朋友一樣放鬆聊天，盡力讓客人開心而已。他就得到一位女客人稱讚，雖然非專業但對方很滿意，彼此還用Google翻譯溝通，也讓他重新看待這份職業「不知不覺也覺得挺有意義的，每個人的消遣不同，每個人的壓力與生活也不同，對那些女孩子來說，可能是人生苦海的一絲希望」。
Nick透露，他以前認為牛郎就是靠花言巧語或是肢體接觸來「拐女孩子掏錢」，不過實際接觸後，才發現情況根本就不是這樣，其實牛郎和客人很少肢體接觸，也毫無色情成分，就是和朋友一樣放鬆聊天，努力讓對方開心而已。
Nick指出，雖然他不是專業牛郎，但也有得到一位女客人稱讚，兩人靠Google翻譯溝通，沒想到竟還能讓對方感到滿意，當晚在店內服務1小時，換了3組客人，就做到50萬日圓（約台幣11萬元）的業績，還被社長稱讚是「天生的牛郎」，他也認為這份工作蠻有成就感，看到客人一整天的疲勞或難過，因為自己而通通消散甚至感到幸福，其實蠻有意義的。
Nick直言，牛郎這個職業在日本沒有被任何人歧視，反而街上還會出現許多廣告，「感覺他們是很驕傲這件事的」，這次體驗也讓他有感而發：「每個人的消遣不同，每個人的壓力與生活也不同，對那些女孩子來說，可能是人生苦海的一絲希望。」（編輯：賴禹妡）