真的秒殺！BLACKPINK門票「1秒搶光」　主辦：明天還有票

▲「BLACKPINK」第2次世界巡迴演唱會「BORN PINK」開唱，讓全球歌迷都相當興奮。（圖／Live Nation Taiwan）
▲「BLACKPINK」第2次世界巡迴演唱會「BORN PINK」開唱，讓全球歌迷都相當興奮。（圖／Live Nation Taiwan）

編輯中心/綜合報導

2022-11-09 17:18:01

韓國人氣女團「BLACKPINK」第2次世界巡迴演唱會「BORN PINK」開唱，讓全球歌迷都相當興奮，而高雄場則是在明年3月18日高雄國家體育場 （世運主場館）登場，8日開始分為4階段搶票，今（9）日上午10點輪到Live Nation Taiwan會員預購，戰況仍十分激烈，主辦單位理想國透露，居然在1秒內就售完，為名副其實的「秒殺」，不過沒搶到票的粉絲也先別灰心，明日還有最後一輪售票，理想國表示，各區域票價都還保留一定數量的票券，呼籲大家不要急著購入黃牛票。 

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▲BLACKPINK（圖／翻攝自IG＠jennierubyjane）
▲今日上午10點為BLACKPINK演唱會高雄場「Live Nation Taiwan會員預購」，售票狀況則為名副其實的「秒殺」。（圖／翻攝自IG＠jennierubyjane）
BLACKPINK高雄場的演唱會8日開賣，根據《ETtoday新聞雲》報導，主辦單位理想國透露，8日為早鳥會員開搶，但因符合資格的會員較少，因此較容易搶到票，8日11點那輪花了3至4分鐘完售，而9日上午10點為Live Nation Taiwan會員預購，售票狀況則為名副其實的「秒殺」，真的僅花1秒就售完所有門票，可見天團的人氣多驚人。 

▲（圖／翻攝自「Live Nation Taiwan 理想國」臉書粉專）
▲「BLACKPINK」第2次世界巡迴演唱會「BORN PINK」票價及座位區一覽。（圖／翻攝自「Live Nation Taiwan 理想國」臉書粉專）
不過，隨著門票的熱門程度高漲，網路上也開始出現各種價位的黃牛票，價格從11萬到400萬都有，對比原價已不只翻倍賣，讓歌迷十分不滿，認為阻擋了許多真心想追星的粉絲，對此理想國也提醒，10日中午12點為最後一輪搶票，只要註冊拓元售票系統就能搶購，各區域票價都還保留一定數量的票券，呼籲大家千萬不要去買黃牛票。（編輯：賴禹妡） 

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