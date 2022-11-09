真的秒殺！BLACKPINK門票「1秒搶光」 主辦：明天還有票
韓國人氣女團「BLACKPINK」第2次世界巡迴演唱會「BORN PINK」開唱，讓全球歌迷都相當興奮，而高雄場則是在明年3月18日高雄國家體育場 （世運主場館）登場，8日開始分為4階段搶票，今（9）日上午10點輪到Live Nation Taiwan會員預購，戰況仍十分激烈，主辦單位理想國透露，居然在1秒內就售完，為名副其實的「秒殺」，不過沒搶到票的粉絲也先別灰心，明日還有最後一輪售票，理想國表示，各區域票價都還保留一定數量的票券，呼籲大家不要急著購入黃牛票。
BLACKPINK高雄場的演唱會8日開賣，根據《ETtoday新聞雲》報導，主辦單位理想國透露，8日為早鳥會員開搶，但因符合資格的會員較少，因此較容易搶到票，8日11點那輪花了3至4分鐘完售，而9日上午10點為Live Nation Taiwan會員預購，售票狀況則為名副其實的「秒殺」，真的僅花1秒就售完所有門票，可見天團的人氣多驚人。
不過，隨著門票的熱門程度高漲，網路上也開始出現各種價位的黃牛票，價格從11萬到400萬都有，對比原價已不只翻倍賣，讓歌迷十分不滿，認為阻擋了許多真心想追星的粉絲，對此理想國也提醒，10日中午12點為最後一輪搶票，只要註冊拓元售票系統就能搶購，各區域票價都還保留一定數量的票券，呼籲大家千萬不要去買黃牛票。（編輯：賴禹妡）