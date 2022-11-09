官方承認了？麥當勞驚見「麥當當」紙袋 店員曝真相嗨炸
麥當勞是全球最熱門的速食品牌之一，也是許多台灣人從小吃到大的好夥伴，近日就有一名網友在網路上分享，他常常會暱稱麥當勞為「麥當當」，沒想到近日買宵夜竟發現新款紙袋上寫著「麥當當」，讓他感到相當驚奇，貼文也意外釣出店員回應：「是世足款沒錯喔！限定款不知道何時就會用完。」
該名網友在Dcard中貼文，他以「它真的寫麥當當」為題，表示之前看到麥當勞在申請「麥當當」的消息，原以為只是網路流傳的迷因圖，沒想到凌晨去買麥當勞宵夜，是用新款紙袋裝，上頭竟寫著「麥當當」，讓他驚呼：「這次竟然玩真的！講了好幾年，突然被官方承認，網友真的被看到了，而且這個名字好Q！」
貼文一出，網友紛紛留言，「水啦，今天買爆」、「我在網路上也是打麥當當，多於麥當勞」、「原來麥當勞有在認真看留言，太可愛了」、「原來申請麥當當也會通過」、「麥當當應該只有台灣人懂吧」、「竟然真的去給他註冊，認真就贏了」。
也有店員出面認證，原來新款紙袋包裝是為了11月20日即將登場的世界盃足球賽所設計，「麥胞路過，紙袋上的其他看起來像亂碼的名字也是各國麥當勞的小名喔」、「麥胞在此，是世足款沒錯喔！限定款不知道何時就會用完」。（編輯：賴禹妡）