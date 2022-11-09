金牛滿月來了！「4星座」財運大飆升　這位中獎連連狂賺

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金牛滿月發生在摩羯座的創意、偏財宮位，此時的你相當的有想法，面對以往卡關的項目、企劃，突然有不斷的靈感湧現上來，提交令人驚艷的點子與創新作法，讓上級領導與同事們對你刮目相看，不僅有機會升職加薪，項目完成的獎金分紅不少、長期投資的產品也有回報，甚至也會收穫來自另一半與合作夥伴的寵愛，帶你到上好的餐廳用餐，並且替你買單、送你夢寐已久的禮物，此刻的你財運是口袋滿滿的絕佳狀態，相信再過不久，你就能存下人生第一桶金。
第三名、雙子座：金錢湧來
金牛滿月進駐雙子座的玄秘宮位，是個貴人與錢財湧向你的時刻。工作上有貴人指點、合作客戶與大筆訂單主動向你敲門，讓你薪資有機會得到不小的調幅、業績的分紅獎金累積起來的金額也不少。你在工作上增加收入的來源，生活上也致力於減少不必要的消費。你如果一直夢想著買房，在如此開源節流之下，恰好能趕上這一波金錢能量，很有可能就遇見適合你的樓盤，加上你在事業上獲取的財富，用來供房無虞，未來有機會順利晉升有房一族。
第二名、金牛座：圓滿富足
象徵安全感的月亮來到金牛座的天空，你能感受到自己從內心散發出來的富足，連帶的影響你的財運。你會發現自己的財運正在上升中，源自於過去的努力勤奮，很多的進帳都在此時回收你口袋，薪資酬勞、合作抽傭分潤、加上你的花費也少，在此時期你可以存下不少錢。不妨利用這筆錢，升級你的生財工具，為你拉進更多財氣到你身邊。適度的花錢或理財，你會發現花出去的這筆錢馬上又會回到你身邊。
第一名、天秤座：財神眷顧
金牛滿月照拂天秤座的資源宮位，帶來高漲的財運。正財方面，薪資有機會得到不小的調幅、業績的分紅獎金累積起來的金額也不少，即便是兼職的收入也會讓你滿意。偏財方面，穩定、低風險的投資產品可以嘗試，事前研究有做好功課的話，能讓你賺進一筆財富。也可以試著以玩票性質買些彩票，研究不同的彩票玩法，聰明如你又有財神眷顧，說不定能悟出不少中獎的玩法，中獎連連！
十二星座『金牛滿月財氣逼人』關鍵字
白羊【正財大好】、金牛【圓滿富足】
雙子【金錢湧來】、巨蟹【富貴人脈】
獅子【聲望上升】、處女【自我提升】
天秤【財神眷顧】、天蠍【合伙賺錢】
射手【升官加薪】、摩羯【口袋滿滿 】
水瓶【家有財神】、雙魚【他人貢獻】（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。