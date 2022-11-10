藍營找狗仔跟拍陳時中？爆料文大翻車 神秘女刪文關臉書
親綠粉專「無良公關公司」9日晚間發出一則文件，爆料國民黨策劃找狗仔偷拍民進黨台北市長候選人陳時中，上頭還有國民黨候選人蔣萬安、同黨籍市議員徐巧芯、立委洪孟楷及李德維簽名，引起軒然大波，結果事後遭到國民黨台北市議員徐巧芯等人提告。對此，被無良公關公司指認是消息來源的李姓女網友，目前已經刪文並關版。
回顧該事件，無良公關公司先在臉書公開一份國民黨找狗仔跟拍陳時中的文件，內容還有蔣萬安、徐巧芯、洪孟楷及李德維的簽名，結果徐巧芯本人直接親自回應「我正在去報警的路上，恭喜你」、「任何分享本篇或者跟著一起胡扯的，我都會一併蒐證提告」，其餘被指認的幾位國民黨政客，也紛紛報警、發出聲明澄清。
事後無良公關公司再發文，指出自己的資料來源是一位「李姓女網友」，過去她就曾在臉書社團「2022年地方選舉拒投國民黨」發表文章，公開2張「網軍建置計畫企劃書」的照片，還在文中寫下「無良的國民黨網軍放過台北好嗎？」但該位被指認是消息來源的「李姓女網友」目前已將貼文刪除，並且關版。
為此，無良公關公司9日晚間再發道歉聲明表示「如果因為轉述我的資料而在中途因變造或轉發的情事，造成任何人的困擾，在這裡道歉，包括徐巧芯議員。也同樣接受任何來自警局的調查，也請警察先生可以直接聯繫我」而徐巧芯、洪孟楷等人則已經報警處理；蔣萬安競辦強調，該份文件是偽造的，蔣萬安沒看過、也沒簽過，特此聲明。（編輯：張嘉哲）