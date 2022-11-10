阿翰「房東阿姨衣」撞衫！嬤載孫上課照曝　神巧合網笑瘋

▲知名YouTuber阿翰擅長模仿各式各樣的角色，其中「房東阿姨」角色系列深受歡迎。（圖/阿翰PO影片YT）
▲知名YouTuber阿翰擅長模仿各式各樣的角色，其中「房東阿姨」角色系列深受歡迎。（圖/阿翰PO影片YT）

編輯中心/綜合報導

2022-11-10 08:12:26

知名YouTuber阿翰擅長模仿各式各樣的角色，其過去也開創不少經典人物，包括算命阿姨廖麗芳、房東阿姨、阮月嬌、可柔學姊等等，每每新作品上架都會掀起討論。其中，阿翰飾演的「房東阿姨」廖麗珠因為學到台灣房東阿姨口氣精髓，搭配經典服裝，讓不少粉絲都相當喜愛這個角色。近日，就有網友在路上巧遇專著「阿翰房東阿姨同款衣服」的民眾，讓他笑到不行，貼文引起討論。

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從阿翰以前到現在「房東阿姨」系列的影片，都可以看見阿翰穿著一件中間是紅色橘色相間格子、旁邊則是藏青色的衣服，整體看起來就是一個非常耀眼的穿著，讓不少網友每次看到阿翰飾演的房東阿姨後，都表示相當有既視感，搭配浮誇的吹捧自己房子的台詞，讓人很容易進入情境內。

而近日，就有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「房東阿姨也要載孫子上課了」只見貼出的畫面中，一名阿嬤身穿的就是阿翰在影片中演繹房東阿姨所穿著的衣服，直接上演撞衫的戲碼，讓路過的路人忍不住拍下照片。

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▲網友在路上巧遇有民眾穿著阿翰扮演的「房東阿姨服飾」，讓他笑噴表示「房東阿姨載孫子去上學」。（圖/路上觀察學院）
貼文一出，不少網友紛紛回應「你就知道阿翰學得到底有多像....連穿著都是引領潮流」、「X！我真的笑到快瘋掉」、「這完全是懂的人就懂的一張照片XD」、「這件真的爆款，阿翰眼光真的很好，快笑死」、「阿翰連服裝都精挑細選，都知道台灣阿姨愛穿什麼，太強了」、「這件衣服會不會太紅而全台缺貨哈哈哈哈」、「這件應該要缺貨了，跪求阿翰同框全台有這件的阿姨XD」。

最剛好的是，該張照片曝光後，阿翰正巧也推出最新的一集YouTube影片，剛好就是房東阿姨系列且還是「帶女兒去買衣服」，同樣以這身裝扮現身，讓網友全笑瘋「最巧的是....阿翰剛好今天發出房東阿姨帶女兒去買衣服的影片，太剛好了XD」、「阿翰今天也上房東阿姨的片，還帶女兒去買衣服，我真的要笑死了」。

而事實上，過去也有網友在路上撞見有販售該件衣服的店家，當時網友發現一間服飾店外頭三個衣架桿一字排開，其中中間這排的第一件，竟然就正巧撞衫阿翰飾演的房東阿姨，且上頭標價還寫著「優蕾絲！降價！580元起！」讓不少網友笑噴表示「這件竟然要580！還是降價的！太有錢了阿姨」、「這個款式580也太貴...我一直以為是市場隨便買的百元裝」。（編輯：張嘉哲）

▲網友分享自己在路上看到一件跟阿翰房東阿姨的同款衣服，其價位引起討論。（圖/路上觀察學院）
▲網友分享自己在路上看到一件跟阿翰房東阿姨的同款衣服，其價位一件580讓網友嚇到。（圖/路上觀察學院）

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