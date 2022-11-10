阿翰「房東阿姨衣」撞衫！嬤載孫上課照曝　神巧合網笑瘋

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而近日，就有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「房東阿姨也要載孫子上課了」只見貼出的畫面中，一名阿嬤身穿的就是阿翰在影片中演繹房東阿姨所穿著的衣服，直接上演撞衫的戲碼，讓路過的路人忍不住拍下照片。
貼文一出，不少網友紛紛回應「你就知道阿翰學得到底有多像....連穿著都是引領潮流」、「X！我真的笑到快瘋掉」、「這完全是懂的人就懂的一張照片XD」、「這件真的爆款，阿翰眼光真的很好，快笑死」、「阿翰連服裝都精挑細選，都知道台灣阿姨愛穿什麼，太強了」、「這件衣服會不會太紅而全台缺貨哈哈哈哈」、「這件應該要缺貨了，跪求阿翰同框全台有這件的阿姨XD」。
最剛好的是，該張照片曝光後，阿翰正巧也推出最新的一集YouTube影片，剛好就是房東阿姨系列且還是「帶女兒去買衣服」，同樣以這身裝扮現身，讓網友全笑瘋「最巧的是....阿翰剛好今天發出房東阿姨帶女兒去買衣服的影片，太剛好了XD」、「阿翰今天也上房東阿姨的片，還帶女兒去買衣服，我真的要笑死了」。
而事實上，過去也有網友在路上撞見有販售該件衣服的店家，當時網友發現一間服飾店外頭三個衣架桿一字排開，其中中間這排的第一件，竟然就正巧撞衫阿翰飾演的房東阿姨，且上頭標價還寫著「優蕾絲！降價！580元起！」讓不少網友笑噴表示「這件竟然要580！還是降價的！太有錢了阿姨」、「這個款式580也太貴...我一直以為是市場隨便買的百元裝」。（編輯：張嘉哲）