BLACKPINK搶票大亂鬥！便當媽急求救 美國男友也扛出來
南韓人氣女團「BLACKPINK」近期舉辦《BORN PINK》世界巡迴演唱會，明年3月18日即將來台舉辦演唱會，地點選在高雄國家體育場 （世運主場館），近日進行一連串三階段購票，今（10）日中午12點為最後搶票機會，不少粉絲都已經蓄勢待發。然而這一波BLACKPINK演唱會風潮掀起不少話題，除了有不少家長都幫兒女搶票之外，甚至還有網友透露自己遠在異地的男友，「如果有票將從美國飛來」引起熱烈討論。
日前BLACKPINK演唱會門票從8日開始開放預購，先是「BLINK MEMBERSHIP EARLY BIRD官方會員預購」，接著昨日開放「Live Nation Taiwan會員」購票，今天則是全面開放購票，不過幾家歡樂幾家愁，不少人兩階段都沒搶到票，必須力拼三階段搶票。然而在活動票開賣之後，爆出許多黃牛以高價喊價的狀況，現在二手票價官網，最頂的VIP特區$8800價位，最高已經喊到一張40萬元，讓網友瞠目結舌。
除此之外，各路求票方法也現身，像是有網友直接發出從BLACKPINK出道以來的專輯照片，透露自己真的是鐵粉畢生一定要進場看過一次，成功獲得網友讓票；另外爆笑的則是有許多家長替兒女搶票不成，上網打親情牌求票，也獲得不少迴響。其中一名媽媽開快餐店，提早預告表示10日中午12點不能搶票，因為當時正在「剁雞腿切排骨包便當」，希望網友可以幫忙搶票給小五的女兒，笑翻許多網友，也有許多已經有票的粉絲願意幫忙搶購，讓該位快餐店媽媽大感謝表示「幫忙搶到票的來吃便當！我拼8拼餵飽妳們！」
而還有網友更狂，連美軍男友都搬出來，直言「求票！Blackpink 8800區2張，我的美國軍官男友說，有票的話就要來台灣找我，拜託了！」讓不少網友吐槽「笑噴！請問你男友是愛你還是BLACKPINK」、「現在求票求到美軍男友都搬出來了，太搞笑XD」、「那如果沒票他就不來？你是不是應該考慮分手.....」、「這故事我喜歡，我有票也不會賣妳，不要再被騙了」。（編輯：張嘉哲）