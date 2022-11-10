悠遊卡儲值1萬他傻眼！功能曝光　內行認了：一堆人不知

▲悠遊卡是國人最常使用的電子票證之一，不論是交通工具、小額支付、停車場等等都能使用，相當方便。（圖／NOWnews資料照）
▲悠遊卡是國人最常使用的電子票證之一，不論是交通工具、小額支付、停車場等等都能使用，相當方便。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-11-10 09:51:36

悠遊卡是國人最常使用的電子票證之一，不論是交通工具、小額支付、停車場等等都能使用，方便的程度，人手一張也是非常基本的事情。然而你會在自己的悠遊卡裡面放入多少錢呢？近日，就有網友分享自己看到路人的悠遊卡餘額逼近萬元，讓他好奇「這樣是要幹嘛？不怕不見嗎？」貼文引起熱議。

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「有誰會真的加到一萬啊？」只見貼出的照片，一位捷運站人員正在幫忙加值悠遊卡餘額，一共加值8000元，卡片裡面還能使用的金額高達9701元，讓人好奇為何需要儲值這麼多，且還有遺失的風險。

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▲網友分享自己看到路人一口氣加值8000元，卡片可用額度逼近萬元。（圖/路上觀察學院）
貼文一出，不少網友紛紛回應「日常都習慣用悠遊卡的話1個月光生活費就超過1萬了，大驚小怪」、「我搭車、超商什麼都是用悠遊卡，超方便，一個月一萬差不多」、「裡面都會放8000到9000元欸搭車買東西都很方便」、「常去超商的人方便到不行....尤其學生或者上班族又要搭車，這金額很正常」、「其實真的還好，我也儲值也都9000，然後讓他扣」、「結帳的時候我也有看過餘額剩六千多的，如果很常用應該不意外」。

另外，也有不少常用悠遊卡的內行人透露「通常會這樣存的，第一為了方便，第二他的卡片早就記名，根本不怕遺失」、「有記名才敢這樣存，只是一堆人不知道要記名而已」、「所以記名很重要啊」、「悠遊卡有記名的就會這樣存，善用記名功能啊！」

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▲悠遊卡公司有推出「記名」的功能，民眾只要將自己悠遊卡記名，就能保障自己卡片遺失時的餘額。（圖/悠遊卡官方網站）
而網友提到的悠遊卡記名，即是擁有該張悠遊卡的民眾，可以在悠遊卡官方網站上填寫資料記名，只要是有記名悠遊卡遺失，擁有者可以直接在悠遊卡官方網站上，填寫自己的悠遊卡號、個人資料，並上傳證件圖檔，完成掛失手續，享有掛失3小時後的餘額返還服務，簡單來說就是「掉卡不掉錢」的保障服務，對於常使用悠遊卡又不想要一直儲值的民眾來說，是相當方便的實用功能。（編輯：張嘉哲）

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