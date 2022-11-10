空氣清淨機「開3年沒效」！她一拆超哀怨 工程師卻笑了
近年空污問題越來越嚴重，讓空氣清淨機逐漸成為家家戶戶的常備電器。不過就有民眾觀察到家中空氣清淨機開3年，似乎都沒什麼效果，而當拆開機器檢查後，她才驚覺自己犯了大錯，貼文更引出不少苦主回應。
一位民眾在臉書《爆廢公社二館》上哀怨發文「買了快三年的空氣清淨機，一直以為它壞了，為什麼沒有效果，原來有問題的人是我」，隨後她貼出拆開機器檢查的照片，才發現機器買回家後，裡面濾網的塑膠袋就一直存在，「直到今天才發現我沒有拆袋子，原來是在吹辛酸的」。
不少過來人見狀也紛紛回應經歷「我也一樣買這台，我是用了6年後，不小心踢到，前面的殼掉了，我才發現我也沒有拆開」、「我比你幸運！我使用11個月要換濾心，才發現袋子沒拆」、「原來不只我這樣，那我就安心了」、「不錯啦，考驗馬達耐用度，竟然還不會過熱燒掉」。
貼文也釣出專家苦笑回應「你不是第一個，也不會是最後一個。之前在某家空氣清淨機當維修工程師時，經手這種天兵客戶沒有近千也有上百。連說明書都寫了第一次使用時，請去除濾網之包裝膜，都自動忽略掉了」、「有遇過這樣的客人，客人還覺得使用後空氣變好了」。（編輯：潘毅）