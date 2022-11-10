賤葆超正學姐曝光！同框新片笑容藏不住 本尊表姐超大咖
網紅J-Bao賤葆時常與頻道中的3位正妹品子、晨晨、松鼠拍出許多有趣的內容，圈粉無數，日前他剛奪下第四屆最佳男創作者的獎項，也在日前終於成功突破百萬訂閱，被網友封為是「2022年最具代表性的YouTuber」。近日，他與自己國中的學姊同框拍攝影片，正是遊戲實況主陸子玄，兩人一同重溫國中時期的回憶，影片曝光後引起不少討論。
賤葆日前到陸子玄的頻道當嘉賓，陸子玄透露，賤葆與她都是念台中大華國民中學，當時她國三的時候，賤葆才國一，多年沒有回學校的他們，要一起重溫國中時期，學校周邊的種種回憶，包括學校對面的7-11、陸子玄的補習班以及國中下課最常吃的湯包店。
過程中兩人暢聊許多國中回憶，然而影片最後相當搞笑，陸子玄沿路介紹國中放學回家的路線，依序從大華國中>走到補習班>走到麵食館吃麵>走到網咖>走到大象冰城，最後則是抵達公車站搭末班車回家，結果話音剛落，陸子玄真的上車直接搭車走掉，讓賤葆獨留原地做影片結尾，畫面相當逗趣。
影片曝光後，不少網友紛紛驚訝表示「哪尼！賤葆竟然是子玄的學弟！」、「太酷了！子玄的學弟竟然是賤葆」、「我可以明顯感受出，賤葆跟學姊拍片笑容是藏不住的」、「真的能多合作，輕鬆愉快又好笑，還拍得很正」、「子玄真的太美啦！賤葆有這種學姊真的賺到」、「子玄學姊跟學弟一起訂閱數增加啊！讚爆」、「賤葆真是一流的導演，很會帶動，好看的一部片」。
而事實上，陸子玄的表姐就是「電競女神」解婕翎，過去兩人也常常一起拍片合作，也曾經開箱表妹陸子玄的愛車，兩姐妹高顏值吸引不少網友熱烈迴響，這次陸子玄又與學弟且為百萬YouTuber的賤葆合拍影片，再度掀起話題，影片目前已經突破68萬人觀看。（編輯：張嘉哲）