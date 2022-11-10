嫁完美老公13年！人妻為尪「床上1行為」崩潰求離婚

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不過，因為姐姐家中房間不夠，夫妻倆無法分房睡，「我姐竟然最後還講到哭，說她精神壓力很大，已經忍耐很久，每天早上精神狀況不好，她很崩潰」。之後兩人三月初時去做婚姻諮商，最後一堂課諮詢師建議姐夫去做止鼾手術，如今已經術後兩個多月，就沒再聽過姐姐提起離婚一事，也讓原PO直言：「相愛容易相處難，人品再好、會打呼還是徒勞。」
貼文一出，網友紛紛留言，「最後一句好真實，說真的我表姐和表姐夫還真的是因為打呼離婚的」、「婚姻難維持就是以為只是小事，但婚後每天都要面對，累積下來的不滿，習慣還可以調整溝通，打呼就要手術了」、「打呼了三十年，要不是遇到足夠在乎的人也不會想去手術XD，但手術後真的重見天日的感覺」、「現在的手術對於打呼通常可以處理的不錯」、「打呼真的不行，沒睡好完全無法正常生活品質，感情再好都會磨掉」。
也有經歷過伴侶打呼的網友無奈嘆，「打呼真的很影響睡眠品質，我老早就分房了」、「有的人打呼穿透房門的，我家就是分房還聽得到事主也不願意手術，苦主只能自己吃安眠藥吃到內分泌失調」、「打呼超崩潰好不好，說沒什麼的人根本不懂那種痛苦」、「打呼聲真的很崩潰啊，沒遇過的人不知道」、「我前任就是打呼打到我精神衰弱」、「打呼會越來越嚴重，久了真的很崩潰」、「說太誇張的大概不知道，有些人打呼聲是大到連牆都會震動的」。（編輯：賴禹妡）