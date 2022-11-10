新北耶誕城明登場！板橋人哀嘆「又要塞爆」：一堆燈而已
一年一度的新北耶誕城將於明（11）日開城，此次更攜手迪士尼展出各種角色主題燈區，預料將吸引更多民眾前往觀賞。不過就有板橋人哀怨喊「又要塞到懷疑人生」，更懇求「可以不要來嗎？」
每年新北耶誕城都會在板橋舉辦長達兩個月的燈區展示，總能吸引大批遊客朝聖，卻也成為當地居民的夢魘。日前就有板橋人在論壇Dcard上哀求「可以不要來耶誕城嗎…10月底萬聖節封府中那條街，我回家路程直接變三倍，原本十分鐘的車程直接超過半小時，塞到懷疑人生」，而接下來又將迎來為期兩個月的耶誕城，讓他不禁崩潰喊「耶誕城真的沒啥好看的，一堆燈而已大家家裡都有，耶誕城對板橋人有什麼好處嗎？」
貼文曝光後，隨即友不少板橋人贊同「覺得既然叫新北耶誕城而不是板橋耶誕城，那是不是可以每年都在新北不同的地方舉辦，不用每次都在板橋，讓耶誕城所帶來的商機受益於其他區」、「板橋人不喜歡也不能做什麼，對我們要轉車的居民就真的很討厭啊」、「因為府中辦活動封路，上班的路程直接加倍到遲到，有的人可能會砲為什麼不早點出門，但我一點就出門三點半還沒到公司」。
但也有人認為「附近商家也就賺這兩個月阿，那些攤販不是人？」、「主辦單位辦了，有什麼不能去的理由嗎」、「我是純正板橋人，覺得過節氣氛很好呀」、「很多其他縣市甚至是國家一堆觀光客去，當地人也是被影響阿，不然大家都不要出去玩不要出門逛，待在家就不會有問題、不需要觀光了」。（編輯：潘毅）