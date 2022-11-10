隱形眼鏡不見別慌！「3步驟」取出，切勿搓揉

不久前曾有報導，美國一名女子持續一個月忘記摘下隱形眼鏡，隔天又直接戴上新的，直到眼睛出現不適難耐，才登門找眼科醫師求救。醫師嘗試使用棉花棒沾取眼睛內部的隱形眼鏡，但隱形眼鏡都已變質成黃綠色，也因為卡太久早已黏在一起，以致必須謹慎的用鑷子才能將它們一一分離。最後醫師竟在女子的眼睛和眼皮之間總共找到「23片」隱形眼鏡！
另一位案例是一名來自英國的42歲女子，因左眼皮腫脹和眼瞼下垂持續半年而去看眼科。經檢查後發現左眼皮有個明顯硬塊，核磁共振看到有個邊界完整、橢圓的物體，大小約8mm X 6mm，於是醫師開刀將之取出，一劃開發現竟然是個「硬式隱形眼鏡」！原來女子在14歲時曾因參加羽毛球賽被拍子K到臉，之後卻找不到原本所配戴的硬式隱形眼鏡。醫師猜測該隱形眼鏡可能順著傷口跑進去眼皮，癒合之後便留在裡面長達28年。
家庭醫學科醫師闕壯理在IG《闕壯理｜Dr. John》指出，其實隱眼不會跑到眼睛後方，更不會跑到腦部，頂多順著眼球和眼皮之間的空隙，跑到深處叫做穹窿（fornix）的位置，只需用沖洗搭配器械輔助就能取出來。
闕壯理表示，遇到隱眼不見的時候不要驚慌，一直揉反而會造成眼球受傷，建議可嘗試以下步驟：
1.把眼皮拉起來；
2.狂沖生理食鹽水；
3.眼球不斷旋轉但不要揉；
4.失敗的話請掛眼科。
本文經 家庭醫學科醫師闕壯理 IG粉專《闕壯理｜Dr. John》授權報導
延伸閱讀
便便也有面相？急診醫師揭秘：腸胃問題一嗅便知 「這3種」要盡快就醫！
血型可預測性格還可預測出你中風的概率？ 羨慕「Ｏ型血」的人