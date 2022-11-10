用台灣芥菜特製越式酸菜　新住民范秋水開賣料理

▲范秋水今年製作的第一批越式酸菜已開甕販售。（圖／新北市社會局）
▲范秋水今年製作的第一批越式酸菜已開甕販售。（圖／新北市社會局）

記者賴正琳／綜合報導

2022-11-10 11:59:48

在台灣，新住民和新二代族群逐年增長，為台灣帶來更多元的面貌。來自越南的范秋水有多方的才藝，不僅熟悉服飾市場，更具有中餐烹飪丙級證照，曾開設越式美食館，對於越式料理、法國麵包等，樣樣精通，尤其她擅長製作越式酸菜，更在網路上教人如何用酸菜熬煮排骨湯；也可以炒雞、鴨蛋，變成一道酸菜炒蛋。她說越式酸菜口感較脆甜，非常受到台灣人喜愛，除了可以上網訂購，她也寄賣在新莊四維市場友人的豬肉攤販售。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據新北市社會局新住民家庭服務中心，范秋水出生在越南西寧省，她的先生林輝炎在1998年，跟著朋友到越南考察投資環境，路過她媽媽開設的小吃店，入內吃了碗豬肉河粉，當秋水將河粉端到林先生面前，感覺他多看了幾眼，當下不以為意，沒想到這一眼，竟牽起千里姻緣，兩人相戀後結婚。

▲范秋水手作的越式酸菜色澤金黃，口感甘脆。（圖／新北市社會局提供）
▲范秋水手作的越式酸菜色澤金黃，口感甘脆。（圖／新北市社會局提供）
范秋水剛嫁來台灣，人生地不熟，整日待在家裡，直到家鄉帶來的一瓶魚露吃完了，才下樓尋找，因此她對新住民來台的緊張心情很有感觸。2005年她接觸到社會局新住民家庭服務中心，在中心的培訓和社工的鼓勵下，參加了餐飲培訓課程，並考取證照，也在中心擔任通譯志工，協助其他新住民適應在台灣的生活。

范秋水的越南母親有回到台灣來，看到市場當季的芥菜長得又大又肥美，是做酸菜的上等食材，教她如何製成越式酸菜，從此她開始製作，並寄賣在友人豬肉攤，食用過的顧客都稱讚。

范秋水表示，台灣傳統的酸菜會較鹹，她製作的越式酸菜不會太鹹，反稍帶甜味，口感也較脆，她示範用酸菜的莖部熬煮排骨湯，加上肉片和老薑，大約半小時熟透入味後，再加入蔥段和少許魚露即大功告成。至於酸菜葉部分，她會拿來炒生蛋，先將酸菜加蒜頭爆香後稍微推至鍋邊，打蛋倒入中間，等蛋液定型後再和酸菜一起翻炒，即成一道美味可口的酸菜炒蛋。

范秋水說，每年11月到隔年3月，是芥菜採收的季節，也是她最忙碌的時候，不過她挑芥菜非常的用心，一定要找底部肥肥胖胖又有凹凸，她說這樣的芥菜經過汆燙殺青晾乾後，再劃開芥菜心，加入鹽巴、糖和她特調的越南香料，放入大甕中靜置5天發酵，即成色澤金黃上等的越式酸菜。今年的第一批酸菜已開甕開賣，她歡迎大家上網指教、訂購，店名是「水水越味美食料理專賣網店」。

▲范秋水教用越式酸菜熬煮排骨、肉片湯。（圖／新北市教育局）
▲范秋水教用越式酸菜熬煮排骨、肉片湯。（圖／新北市教育局）

掃蕩竹科工地　移民署逮非法移工和雇主

南投移民節將登場　邀新住民來健行

查獲地下漁場　12名失聯移工擠陋室

超美海岸線！泰國「水上移動的火車」車票火速賣光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀