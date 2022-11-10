館長被「查水表」是演戲？秀公文證明：主計處真的有來查
網紅「館長」陳之漢時常針對時事作出評論，擁有不少粉絲支持，昨（9）晚直播時，館長爆料自己名下7間公司同時遭受抽查，還在直播中崩潰喊「求求民進黨政府饒過阿館」。對此，財政部今日發布新聞稿澄清，強調館長公司被查稅一事「非屬事實」。而館長今晚直播則再度回應，先是向財政部道歉，表示自己昨天並沒說是被財政部查稅，更秀出公文證明，是行政院主計處派員來聯合稽查。
館長昨日直播時提到，自己近來多次批評民進黨政府，最近卻遇到場館被通知稽查，且7家健身房每間都是獨立公司，卻同時間遭到抽查，直呼「這機率比被雷打中、中大樂透還要難」，並強調自己經營生意多年，從未聽過有人7家公司同時被抽查的。
而在財政部發新聞稿否認後，館長於今晚直播中解釋，有收到許多民進黨的朋友來關心，館長先向財政部道歉，直呼不好意思讓財政部遭受壓力，館長隨後也秀出公文，強調行政院主計處確實是有派員來聯合稽查，且自己昨天也沒有說是被財政部調查。
館長表示，有聽到民進黨的朋友解釋，被稽查可能是因為檢舉過多，或是因為在這個行業別裡有代表性，不過館長說公司會計有去詢問，對方則回答被稽查都是電腦隨機挑選。
館長強調自己昨天用比較誇張、比較戲劇化的方式「哭訴」，只是想調侃一下民進黨還有那些檢舉自己的人士，沒有什麼政治意圖。館長在直播中也再次痛罵那些側翼，「根本就是恐怖份子」，非要給別人扣帽子貼標籤，館長更在直播中多次呼口號「投給陳時中就是支持陳之漢」，要那些側翼閉嘴。（編輯：倪浩軒）