泰國米其林主廚來台客座 義大皇家酒店獻極致泰國美食
隨著國境開放，國際美食料理交流也開始活躍。高雄義大皇家酒店邀請到泰國米其林一星餐廳Chim by Siam Wisdom的行政主廚Chef Noom來台客座，於飯店內星亞自助餐廳推出「暹羅盛宴 泰饗米其林」泰國美食節，獻上只有在泰國米其林餐廳才吃得到的百年名菜「宮廷泰式酸辣魚湯」，以及近20道特色泰國菜餚，滿足饕客味蕾。
蟬聯五年「曼谷米其林指南」一星餐廳Chim by Siam Wisdom行政主廚、並且被CNN評選為「曼谷十大名廚」的現代料理鐵人Thaninthorn Chantrawan（Chef Noom），11月10日起在義大皇家酒店客座，多道泰式料理於星亞自助餐廳餐檯上輪番呈現。
Chef Noom端出最著名的「宮廷泰式酸辣魚湯」，Chef Noom表示，這是一道失傳二百年的傳統菜，自已精研菜譜並加以重新演繹，整道菜料理瑣碎繁複，與高雄新鮮石斑魚完美結合，以南薑、檸檬葉、辣椒等辛香料，並加入烤過的番茄與紅蔥頭、蒜頭酥等，熬煮多時，最後以泰國萊姆汁畫龍點睛，魚肉吸足湯頭酸辣香氣，濃郁開胃。
Chef Noom此次於義大皇家酒店客座，高雄初體驗的他，特別到傳統市場與超市造訪，他說，高雄有豐富多樣的食材，像是海鮮類、蔬果類，為他添加做菜靈感。其中，經典泰國料理之一的「高良薑雞湯」，以南薑、青檸葉、羅望子醬與台灣新鮮青檸熬製，酸甜交織出清新滋味。「泰式漁夫湯」以檸檬草、青檸葉、辣椒和魚露熬製，再加入高雄石斑魚及烤鱧魚，微辣且爽口。
「暹羅盛宴 泰饗米其林」泰國美食節， Chef Noom親自領軍規劃，包括招牌「宮廷泰式酸辣魚湯」以及「瑪莎曼咖哩牛頰肉」、「泰式綠咖哩雞」、「泰式三味魚」、「松阪豬香茅沙拉」等近20道泰國料理輪番呈現。自11月10日起至11月20日止於星亞自助餐廳，每人950元起，平日午餐時段還有四人同行一人免費的優惠，不用出國即可享用米其林餐點。