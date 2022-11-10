主計處只是「工商普查」！王浩宇不忍了開嗆：館長太離譜
網紅「館長」陳之漢昨（9）晚直播時，爆料自己名下7間公司同時遭受抽查，還在直播中崩潰喊「求求民進黨政府饒過阿館」。財政部澄清沒有查稅後，館長今晚直播則秀出公文證明，是行政院主計處派員來稽查。不過所謂的主計處稽查其實只是例行性「工商普查」，對此，前議員王浩宇痛批館長「太離譜」，強調工商普查固定五年一次，根本與稅務無關。
館長今晚直播中解釋，有收到許多民進黨的朋友來關心，館長先向財政部道歉，直呼不好意思讓財政部遭受壓力，館長隨後也秀出公文，強調行政院主計處確實是有派員來調查。館長也說明，自己用比較誇張、戲劇化的方式「哭訴」，是開玩笑調侃的意味，沒有什麼政治意圖。
不過館長的說法引來許多質疑，王浩宇就表示，「主計處不負責查稅，而是負責工商業調查與統計」，指出工商普查單純是調查統計，「館長痛苦抹黑政府的做法，我認為真的是太離譜了！」王浩宇進一步指出，「工商普查固定五年一次，所有中大型企業都會被調查，可自行選擇是否參加，與稅務無關。館長拿這個抹黑政府查稅，財政部是否應該提告以正視聽？」
而行政院也澄清，工商普查的資料統計僅供統計用，和查稅無關，只是政府用來掌握工業及服務業最新資料，擬定政策時作為參考依據。（編輯：倪浩軒）