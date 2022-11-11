五股街訪遭爆「當地居民是臨演」！哈哈台沉默5天回應了

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就在沉寂近5天後，哈哈台於昨日上傳新一部街訪影片，並在下方留言發聲明回覆，「哈哈台街訪三年以來持續有許多假路人、演員、set 好的等等聲音在哈哈台的社群媒體出現，但基於保護受訪者的隱私，我們沒有辦法針對每則臆測進行回覆。街訪範圍涵蓋全台，我們會視地區訪問難度，除了直接前進當地找尋受訪者，團隊皆會在出發當地前，於哈哈台社群媒體發布前進預告，甚至邀請期待受訪的粉絲觀眾一同加入。」
哈哈台表示，「對我們來說，所有抱著期待而來的受訪者，以及主持人陌生開發的受訪者們，我們都非常感謝您願意與我們分享人生真實體驗與觀點；而這段時間被波及的各位受訪者與網友，哈哈台致上萬分歉意！ 感謝所有願意繼續支持我們的粉絲，我們會持續製作好的內容給大家。」
對此，有部分網友不買單，「發布預告沒有不行，但傳播公司找臨演來是在幹嘛？整個聲明都在避重就輕啊」、「請問找的非路人能確定貴頻道從沒有通過直接或間接的方式影響那個人回答的問題嗎」、「我還是希望如果有特別請來打廣告或者特別指定要麼內容的還是要稍微區分一下，不只會讓其他受訪著被懷疑是演得以外，你們同時也在砸這個系列的招牌」，不過，也有部分網友認為，這次爆料並沒有關鍵性證據，且影片大家看得開心就好，無需再唇槍舌戰。（編輯：賴禹妡）