五股街訪遭爆「當地居民是臨演」！哈哈台沉默5天回應了

▲有網友貼出截圖爆料哈哈台的五股區街訪影片，私下疑似徵求演員來演出當地居民，讓許多觀眾大感失望。（圖／翻攝自YouTube「HahaTai 哈哈台」）
▲有網友貼出截圖爆料哈哈台的五股區街訪影片，私下疑似徵求演員來演出當地居民，讓許多觀眾大感失望。（圖／翻攝自YouTube「HahaTai 哈哈台」）

編輯中心/綜合報導

2022-11-11 07:17:53

YouTube頻道「Haha Tai哈哈台」因時常在上班時間街訪不同地區的閒人，再配上幽默後製而廣受觀眾歡迎，但日前有網友貼出截圖爆料哈哈台的五股區街訪影片，私下疑似徵求演員來演出當地居民，讓許多觀眾大感失望，認為遭到欺騙，對此哈哈台在沉默近5日之後，也發佈聲明回應，再度引起網友一波熱議。 

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日前有網友在Dcard指出，哈哈台疑似徵求演員來出演街訪影片，要求對方扮成新北市五股區當地居民，與哈哈台街訪主持人閒聊，甚至連對話內容都規定好，原PO也貼出相關截圖證明，事件爆發後立即引起軒然大波。 

▲（圖／翻攝自Dcard）
▲網友在Dcard指出，哈哈台疑似徵求演員來出演街訪影片。（圖／翻攝自Dcard）
就在沉寂近5天後，哈哈台於昨日上傳新一部街訪影片，並在下方留言發聲明回覆，「哈哈台街訪三年以來持續有許多假路人、演員、set 好的等等聲音在哈哈台的社群媒體出現，但基於保護受訪者的隱私，我們沒有辦法針對每則臆測進行回覆。街訪範圍涵蓋全台，我們會視地區訪問難度，除了直接前進當地找尋受訪者，團隊皆會在出發當地前，於哈哈台社群媒體發布前進預告，甚至邀請期待受訪的粉絲觀眾一同加入。」 

哈哈台表示，「對我們來說，所有抱著期待而來的受訪者，以及主持人陌生開發的受訪者們，我們都非常感謝您願意與我們分享人生真實體驗與觀點；而這段時間被波及的各位受訪者與網友，哈哈台致上萬分歉意！ 感謝所有願意繼續支持我們的粉絲，我們會持續製作好的內容給大家。」 

▲（圖／翻攝自「HahaTai 哈哈台」YouTube）
▲哈哈台在沉默近5日之後，也發佈聲明回應臨演事件。（圖／翻攝自「HahaTai 哈哈台」YouTube）
對此，有部分網友不買單，「發布預告沒有不行，但傳播公司找臨演來是在幹嘛？整個聲明都在避重就輕啊」、「請問找的非路人能確定貴頻道從沒有通過直接或間接的方式影響那個人回答的問題嗎」、「我還是希望如果有特別請來打廣告或者特別指定要麼內容的還是要稍微區分一下，不只會讓其他受訪著被懷疑是演得以外，你們同時也在砸這個系列的招牌」，不過，也有部分網友認為，這次爆料並沒有關鍵性證據，且影片大家看得開心就好，無需再唇槍舌戰。（編輯：賴禹妡） 

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