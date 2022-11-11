來台「路邊賭博」遇高手救援！韓國正妹讚：台灣人太棒了
韓國女YouTuber「Judy」頻道累積24.7萬訂閱數，因外型亮麗且個性有趣圈粉無數，而她也十分喜愛台灣，時常發布在台旅遊的Vlog，近日她就釋出一部新影片，內容為她挑戰台灣夾娃娃機，投了一堆零錢卻不斷失敗，讓她笑稱「台灣路上怎麼有賭場」，最後在熱心路人及老闆娘的幫助下，成功夾了許多零食，她也開心直呼：「太棒了台灣人，給我真的很好的回憶！」
Judy日前上傳一支新影片，標題為「熱情的臺灣人救了沉迷賭博的我⋯」，而她在影片中先是被路邊的夾娃娃機台吸引，接著兌換完500元零錢之後，開始一一嘗試各種機台，卻屢次都以失敗收場，讓她忍不住笑喊：「這裡是賭場嗎？」
而Judy在見到另外一位高手大秀夾娃娃的技巧後，也跟著有樣學樣，終於連續夾到了2包零食，此時老闆娘登場，和她說再夾一個就可以免費送獎品，讓她燃起鬥志狂投零錢，也吸引了熱情的路人一同來幫忙，最終不但拿到獎品，老闆娘還免費送了一碗泡麵。
更誇張的是，剛剛在一旁夾娃娃的高手，將夾到的一整袋泡麵，分出一半送給Judy，讓她開心地狂道謝，直呼「怎麼那麼感動，太棒了台灣人，給我真的很好的回憶」，事後也在上傳影片後留言：「我在玩的時候，老闆、那位高手、路人等等，很多人都一直幫我教怎麼玩⋯很仔細的告訴我了！！！雖然在影片上那個部分很少，這次也感受到了台灣人的熱情！」（編輯：賴禹妡）