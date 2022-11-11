小二數學「260換幾個10塊」？23、26全吵翻 眾揪關鍵1字
現代的學生題目越來越複雜，讓許多家長傷透腦筋，近日就有一名網友貼出國小2年級姪子數學題目，上頭寫著「姐姐錢包裡的零錢，如果全部換成10元，最多可以換幾個10元硬幣？」姪子回答「23」卻被老師扣分，因為答案為「26」，讓多數網友傻眼直呼：「數學根本不是在考數學而是在考國文。」
該名網友在臉書「爆廢公社二館」中貼文，只見他貼出國小二年級姪子的數學題目，上頭寫著「姐姐錢包裡的零錢如下圖，如果全部換成10元，最多可以換幾個10元硬幣？」圖中有兩張一百元鈔票、6個5元硬幣及3個10元硬幣。
不過姪子回答「23」卻被扣分，老師指出答案為「26」，讓原PO傻眼直呼：「這什麼爭議試卷啦，題目是最多可以換幾個，不是全部有幾個，我覺得23正解啊，如果是全部有幾個，才是26啊⋯」
貼文一出，許多網友認為關鍵在於「換」這個字，「我當下直覺也是算26個（應該要說總共有幾個10元），換23個確實也沒錯」、「因為他問最多，你真想把手上的10元硬幣換掉也可以啊」、「如果拿10元硬幣再換一次10元硬幣也算的話，那最多可以換幾個？無限多個啊，我就一直拿10元換10元，你管我要換幾個」、「23合乎邏輯，26合乎算數，端看如何認定罷了」、「關鍵字沒寫出來，換『到』跟換『成』可以決定是23還是26」。還有人無奈嘆：「數學根本不是在考數學而是在考國文。」（編輯：賴禹妡）